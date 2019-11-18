المتحدث باسمها: الحكومة العراقية جادة بهذا الملف !

أكد سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية ، اليوم الأحد، ان الحكومة جادة وحازمة بملف محاربة الفساد، وهو من الملفات المهمة لديها.

وقال الحديثي، ان “الحكومة وضعت برنامج خاص لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين ” ، موضحاً ” هذا البرنامج تم البدء بتطبيقه وتنفيذه ، قبل انطلاق التظاهرات الشعبية ” ، مردفاً “الحكومة جادة وحازمة بملف محاربة الفساد، وهي تعمل عليه باستمرار وبشكل متواصل ، والايام الماضية كانت خير دليل”.

وبين المتحدث باسم الحكومة ، ان “الايام القليلة القادمة سيشهد صدور قرارات واجراءات بشأن مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين ، وهذا العمل مستمر ولا يتوقف، كما لا يوجد فيه تأخير، وكل اجراءته تتم وفق القانون والدستور”.

ويطالب العراقيون الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة منذ الشهر الماضي بالدرجة الاولى بالقضاء على الفساد وملاحقة ومحاسبة الفاسدين