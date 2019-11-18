المدير العام للتعليم المهني يؤكد على امكانية تدريب العاطلين عن العمل

عقد المدير العام للتعليم المهني السيد سعد ابراهيم عبد الرحيم اجتماعاً مع مديري الاقسام المهنية في بغداد والمحافظات .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت إن المدير العام للتعليم المهني اكد إن المديرية تسعى الى تدريب العاطلين عن العمل في ورش المدارس المهنية في بغداد والمحافظات وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة التعليم التقني ، مضيفاً ان التعليم المهني له امكانيات تطويرية وتدريبية لأشراك الشباب الطموح ضمن الخطة التي استعدت لها المديرية في تهيئة كوادر تدريسية مهنية وورش المدارس التعليم المهني لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل لغرض تدريبهم على (٤٠) اختصاص من الاختصاصات المهنية وتوفير فرص عمل لهذه الشريحة.

وتابعت إن هذا القرار يأتي ضمن توجيهات مجلس الوزراء والذي تضمن جملة من القرارات التي تصب في مصلحة التعليم المهني وابراز مؤهلاته التطويرية وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام