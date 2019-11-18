بالتنسيق مع المتظاهرين.. الدفاع المدني في النجف تخمد الاطارات المشتعلة

قال مسؤول اعلام مديرية الدفاع المدني في النجف، الأثنين، إن كوادر المديرية تدخلت لاخماد الاطارات المحترقة بالتنسيق مع المتظاهرين.

وقال مسؤول الاعلام في المديرية علي تويج اليوم (18 تشرين الاول 2019)، ان “تنسيقيات ساحة الصدرين في النجف، توجهوا الى شارع الكوفة وقاموا بالتفاوض مع المتظاهرين الذي اغلقوا الطرق بواسطة اطارات مشتعلة”.

واضاف ان، “كوادر الدفاع باشرت باخماد الحرائق في شارع الكوفة والشوارع الاخرى باتجاه المطار ومسجد الكوفة من خلال التعاون مع المتظاهرين”.

وقطع المتظاهرون، اليوم الأثنين، مجسر المطار وشارع نجف كوفة بالاطارات المحترقة ويرددون شعارات مناهضة للحكومة.

وقال مصدر امني لـ “ديجيتال ميديا ان ار تي” بأن محتجين في محافظة النجف، قطعوا الطريق المؤدي إلى المطار، وأضرموا النيران في الشوارع الرئيسية.

وأوضح أن “متظاهرين غاضبين في النجف أغلقوا قبل قليل، شارع الكوفة، وحرقوا الإطارات في الشوارع، كما أقدموا على غلق الطريق المؤدي إلى المطار”.