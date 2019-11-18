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بتوجيه معالي وزير التربية الدكتور سها العلي بك : اكثر من 5000 موظف سيتم صرف رواتبهم عن طريق الماستر كارد الشهر الحالي

ضمن التوجيهات والمتابعة المستمرة من معالي وزير التربية الدكتورة سها خليل العلي بك أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى عن شمول اكثر من خمسة الاف موظف بصرف راتبهم عن طريق بطاقة الماستر كارد لشهر تشرين الثاني الحالي .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اكدت إن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص معالي الوزير لضمان صرف المستحقات المالية بسهولة للكوادر التربوية ، مبينةً إن معاليها تهتم بالنهوض بالواقع التربوي في المحافظة وتعمل بجد من أجل إكمال الإجراءات المتعلقة بالمهنية والترفيعات والعلاوات والمدخر للوجبات التي لم تستلم المدخر .

من جانبه اكد السيد خالد الشاهين المدير العام لتربية نينوى أكد إن المديرية أكملت كافة الإجراءات المتعلقة ببطاقة الماستر كارد بعد أن تم توزيع استمارات لجميع المدارس تم ملؤها بالمعلومات من قبل جميع منتسبي التربية وبكافة العناوين الوظيفية واختيار المصرف حسب الرغبة مشيرا إلى أن هذا الشهر سيشهد صرف الرواتب لأكثر من ٥٠٠٠ موظف فيما يكون شهر كانون الأول المقبل التوزيع للجميع من خلال الماستر كارد.

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام

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