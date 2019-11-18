** برقيات عاجلة … من داخل العراق وايران **
🇮🇶 البرقية ألأولى
١: السفير العراقي في برلين يتلقى إشعار من الحكومة الألمانية بوقف مزاولة عمل السفارة بدأً من ألاسبوع القادم ، لحين تحديد مصير الحكومة العراقية ؟
لانها غدت ألان حكومة غير شرعية ، وغير قادرة على حماية الشعب العراقي ، بسبب تصريحات رئس الجمهورية ورئيس الوزراء ( بأن طرف ثالث يستهدف المتظاهرين ولا نعلم من هو ) ؟
جاء هذا القرار بعد تقديم أكثر من جهة دولية ومحائدة ملفتة القمع الوحشي للمتظاهرين ، ومن أوامر
ومقاطع فيديوهات لأكثر من جهة ، وقد أحيل ملف العراق الى البرلمان الاوربي لاتخاذ ما يلزم بشأنه مستقبلاً والخطوات المزمع القيام بها ؟
تعليق
في الوقت الذي نحي الحكومة الألمانية وشعبها على هذا القرار الشجاع والجرئ ، ونأمل كعراقيين من كل دول الاتحاد ألاوربي القيام بالمثل ، لوضع حد لسلوك حكومة العراق المجرمة ، ونإمل تقديم مسؤوليها للمحكمة الجنائية الدولية في القريب العاجل ؟
🇮🇶 البرقية الثّانية
فيديو لمواطن عراقي يترجم حقيقة ما جرى ويجري في العراق ، كل الخراب والبلاء من إيران وعملاء ايران ؟
🇮🇶 البرقية الثالثة
تقول بأن مدينة الناصرية بعد توشحها برايات النصر وتعطرها بعطر الياسمين ، وبعبير الثورة العراقية الخالصة والمباركة ، غدت اليوم مدينة عراقية 100% بما فيها دوائرها الرسمية ومؤسساتها الإجماعية والمدنية جميعاً ، بعد ان سحق أبنائها فلول وذيول الملالي المجرمين من بني ساسان ؟
نعم مدينة الشعر والشعراء والاُدباء قالت كلمتها ، لا مكان بعد اليوم فيها لساسة ومعممين خونة وعملاء ، وبفضل تضحيات شيبها وشبابها ونساءها غدت أولى بوابات النصر المؤز ؟
تعليق
لا يسعنا القول إلا الف ألف مبروك لمدينة الناصرية وهنيئا لها بأبنائها ، فعلا لا خوف ولا خشية على شعب مثقف ومدينة متنورة ؟
🇮🇶 البرقية الرابعة
تقول بأن بريمر حاكم العراق السابق وأثناء عقده لمؤتمر صحفي تلقى ضربه بالحذاء من أحد الصحفيين العراقيين أسمه “ياسر السامرائي” ؟
قائلاً له {انا صحفي عراقي إسمي “ياسر السامرائي” بعد إحتلالكم للعراق وإسقاط صدام حسين وتدمير بلدي ، فهذه رسالة من شعب العراق لكم ، ألا لعنة الله عليك ، ألا لعنة الله عليك ؟
تعليق
بالله عليك ألا تستحقها يا حجي “بريمر” ؟
تستاهلها لأنك تعرف مدى الثمن الذي دفعه العراقيون بسببكم ، والانكى أنكم سلطتم علينا حثالات الارض ولصوصها ومجرميها ، وشريعتم للعراق قوانين لم تجلب له غير الخراب والدمار والعهر الديني ؟
🇮🇶 البرقية الخامسة
الصورة تغني عن أبلغ كلام ، هذا خلق ثوار العراق اليوم … لا تعيق ؟
🇮🇶 البرقية السادسة
فيديو – يدين الخأئن والمجرم “نوري الهالكي” الذي أراد رشوة أعضاء في البرلمان الأوربي مقابل سكوتهم على جرائمهم حكومتهم بحق الشعب العراقي (اذهب للعم كوكل) يوسفني عدم تمكني من وضع الرابط ؟
🇮🇶 البرقية السابعة
واشنطن تقول انها سحبت اعترافها بحكومة العراق ، بعد قرار ألمانيا بسحب اعترافها بها ، بسبب ادانتها بجرائم حرب ضد مواطنيها ؟
تعليق
هذا يعني ضوء أخضر للعراقيين مدنيين وعسكريين بقتل وسحل من أجرمو بحكم وتعليقهم على أعمدة المشانق ، وهذا كان متوقعاً خاصة بعد أن رفعت القوات الأمنية الامريكية أجهزة الحماية الخاصة بهم ؟
🇮🇶 البرقية الثامنة والاخيرة من ايران
تقول أن عدد قتلى في المدن الإيرانية المنتفضة تجاوز 36 قتيلاً خلال 24 ساعة فقط ، وحرق صور خامنئي وخميني والهتاف بالموت للدكتاتور انتد لأكثر من عشرة مدن ، منها مدينة شهرباد قرب طهران ؟
وأخيراً
لا تحزنو على ظالم غدى ظالماًأكثر من ظالميه
وغداً سيسحل ثوار إيران خامنئي بعون ألله من رجليه ، سلام ؟
سرسبيندار السندي
عن الحراك الثوري العراقي