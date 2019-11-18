** برقيات عاجلة … من داخل العراق وايران **

🇮🇶 البرقية ألأولى

١: السفير العراقي في برلين يتلقى إشعار من الحكومة الألمانية بوقف مزاولة عمل السفارة بدأً من ألاسبوع القادم ، لحين تحديد مصير الحكومة العراقية ؟

لانها غدت ألان حكومة غير شرعية ، وغير قادرة على حماية الشعب العراقي ، بسبب تصريحات رئس الجمهورية ورئيس الوزراء ( بأن طرف ثالث يستهدف المتظاهرين ولا نعلم من هو ) ؟

جاء هذا القرار بعد تقديم أكثر من جهة دولية ومحائدة ملفتة القمع الوحشي للمتظاهرين ، ومن أوامر

ومقاطع فيديوهات لأكثر من جهة ، وقد أحيل ملف العراق الى البرلمان الاوربي لاتخاذ ما يلزم بشأنه مستقبلاً والخطوات المزمع القيام بها ؟

تعليق

في الوقت الذي نحي الحكومة الألمانية وشعبها على هذا القرار الشجاع والجرئ ، ونأمل كعراقيين من كل دول الاتحاد ألاوربي القيام بالمثل ، لوضع حد لسلوك حكومة العراق المجرمة ، ونإمل تقديم مسؤوليها للمحكمة الجنائية الدولية في القريب العاجل ؟

🇮🇶 البرقية الثّانية

فيديو لمواطن عراقي يترجم حقيقة ما جرى ويجري في العراق ، كل الخراب والبلاء من إيران وعملاء ايران ؟

🇮🇶 البرقية الثالثة

تقول بأن مدينة الناصرية بعد توشحها برايات النصر وتعطرها بعطر الياسمين ، وبعبير الثورة العراقية الخالصة والمباركة ، غدت اليوم مدينة عراقية 100% بما فيها دوائرها الرسمية ومؤسساتها الإجماعية والمدنية جميعاً ، بعد ان سحق أبنائها فلول وذيول الملالي المجرمين من بني ساسان ؟

نعم مدينة الشعر والشعراء والاُدباء قالت كلمتها ، لا مكان بعد اليوم فيها لساسة ومعممين خونة وعملاء ، وبفضل تضحيات شيبها وشبابها ونساءها غدت أولى بوابات النصر المؤز ؟

تعليق

لا يسعنا القول إلا الف ألف مبروك لمدينة الناصرية وهنيئا لها بأبنائها ، فعلا لا خوف ولا خشية على شعب مثقف ومدينة متنورة ؟

🇮🇶 البرقية الرابعة

تقول بأن بريمر حاكم العراق السابق وأثناء عقده لمؤتمر صحفي تلقى ضربه بالحذاء من أحد الصحفيين العراقيين أسمه “ياسر السامرائي” ؟

قائلاً له {انا صحفي عراقي إسمي “ياسر السامرائي” بعد إحتلالكم للعراق وإسقاط صدام حسين وتدمير بلدي ، فهذه رسالة من شعب العراق لكم ، ألا لعنة الله عليك ، ألا لعنة الله عليك ؟

تعليق

بالله عليك ألا تستحقها يا حجي “بريمر” ؟

تستاهلها لأنك تعرف مدى الثمن الذي دفعه العراقيون بسببكم ، والانكى أنكم سلطتم علينا حثالات الارض ولصوصها ومجرميها ، وشريعتم للعراق قوانين لم تجلب له غير الخراب والدمار والعهر الديني ؟

🇮🇶 البرقية الخامسة

الصورة تغني عن أبلغ كلام ، هذا خلق ثوار العراق اليوم … لا تعيق ؟

🇮🇶 البرقية السادسة

فيديو – يدين الخأئن والمجرم “نوري الهالكي” الذي أراد رشوة أعضاء في البرلمان الأوربي مقابل سكوتهم على جرائمهم حكومتهم بحق الشعب العراقي (اذهب للعم كوكل) يوسفني عدم تمكني من وضع الرابط ؟

🇮🇶 البرقية السابعة

واشنطن تقول انها سحبت اعترافها بحكومة العراق ، بعد قرار ألمانيا بسحب اعترافها بها ، بسبب ادانتها بجرائم حرب ضد مواطنيها ؟

تعليق

هذا يعني ضوء أخضر للعراقيين مدنيين وعسكريين بقتل وسحل من أجرمو بحكم وتعليقهم على أعمدة المشانق ، وهذا كان متوقعاً خاصة بعد أن رفعت القوات الأمنية الامريكية أجهزة الحماية الخاصة بهم ؟

🇮🇶 البرقية الثامنة والاخيرة من ايران

تقول أن عدد قتلى في المدن الإيرانية المنتفضة تجاوز 36 قتيلاً خلال 24 ساعة فقط ، وحرق صور خامنئي وخميني والهتاف بالموت للدكتاتور انتد لأكثر من عشرة مدن ، منها مدينة شهرباد قرب طهران ؟

وأخيراً

لا تحزنو على ظالم غدى ظالماًأكثر من ظالميه

وغداً سيسحل ثوار إيران خامنئي بعون ألله من رجليه ، سلام ؟

سرسبيندار السندي

عن الحراك الثوري العراقي