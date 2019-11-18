تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات في العراق ودعوات للعصيان المدني

تصاعدت وتيرة التظاهرات الأحد في بغداد والعديد من المحافظات العراقية، بينما يتحدث محتجون عن إعلان العصيان المدني.

الناشط محمود النجار أكد مشاركة اكثر من مليون ومئتين وخمسين ألف شخص في تظاهرات خرجت في مناطق متفرقة من العاصمة.

وبالتزامن مع الدعوات إلى الإضراب العام، أعلنت السلطات المحلية في محافظات ذي قار وميسان وبابل تعطيل الدوام الرسمي.

ونفت وزارة التربية دعوتها إلى الإضراب عن الدوام. وأكد الناطق باسمها حيدر فاروق، إن الدوام مستمر في كافة المدارس العراقية.

وأفاد ناشطون في البصرة، بأن متظاهرين قطعوا اليوم طرقا رئيسة وسط المدينة، فضلا عن عدد من الجسور، والبدء بتنفيذ الإضراب العام.

وأكد سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن الحكومة تسعى لإيجاد توازن بين حق المواطن في الاحتجاج السلمي وعدم عرقلة أداء القطاع الحكومي أو تعطيل الحياة العامة، في إشارة إلى الإضراب العام الذي أعلن في بغداد ومحافظات أخرى اليوم الأحد.

في هذه الأثناء، رصدت وكالة رويترز وقوع اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في وسط العاصمة، كما أكدت مصادر مطلعة لراديو سوا تجدد الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في شارع الرشيد، وأن القوات أقدمت على إغلاق جسر الأحرار المؤدي إلى شارع الرشيد، وأطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

مشروع قانون الانتخابات الجديد أمام البرلمان والمتظاهرون يرفضون

تسلمت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، الأحد مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، ومشروع قانون انتخابات مجلس النواب، بعد أسبوع من موافقة مجلس الوزراء وإحالته لمشروعي القانونين.

وأقر مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، على أن تؤجل انتخابات مجالس المحافظات إلى موعد قال إنه سيحدد لاحقا.

وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، إن مشروع قانون الانتخابات الجديد، تضمن تعديلات مقارنة بالقانون السابق الصادر عام ألفين وثلاثة عشر، ومنها إتاحة فرصة أكبر لشريحة الشباب للمشاركة في العمل السياسي.

ولفت عضو فريق إعادة كتابة قانون الانتخابات المكلف من قبل رئاسة الجمهورية عادل اللامي، إلى أن التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء كان فيها الكثير من المغالطات، وأشار إلى أن استثناء الدرجات الخاصة يخالف كل قوانين العالم الانتخابية، لأن الترشيح والانتخاب حق لكل عراقي، عدا الهيئات والجهات التي يفترض فيها الحيادية.

وكشف النائب حسين العقابي أن القانون الجديد سيواجه بمعارضة من الأحزاب الكبيرة، لكنه يرى أن القانون الجديد خطوة مهمة في التمثيل العادل.

برنامج “العراق الليلة” من إعداد وتقديم عادل سلوم وسميرة علي مندي.