عضو بمجلس ديالى يكشف عن مصدر الموت “الأول” في المحافظة: ضحاياه فاقت الإرهاب بأضعاف

قال عضو مجلس محافظة ديالى أحمد الربيعي، الجمعة (27 أيلول 2019)، إن ارهاب الطرق هو مصدر الموت الأول للعام الخامس على التوالي داخل المحافظة.

وذكر الربيعي، في حديث أن “حوادث الطرق في ديالى خاصة على الطرق البرية ومنها كركوك – بغداد، هي بمثابة إرهاب آخر، نظراً لمعدلاتها العالية التي تصل الى المئات من الضحايا سنوياً، ناهيك عن الاضرار المادية”.

وأضاف، أن “الكثيرين لا يعلمون بأن إرهاب الطرق هو مصدر الموت الاول في ديالى للسنوات الخمس الماضية، بل إن ضحاياه يعادل أضعاف ضحايا الارهاب”، لافتاً الى أن “هذا يعكس حجم المأساة الانسانية”.

وأشار عضو مجلس محافظة ديالى إلى “ضرورة الانتباه لخطورة الطرق، وضمان تمويل مشاريع تساعد على تأهيلها وتطويرها، بما يسهم في الحد من الحوادث المميتة التي خلقت مأساة انسانية لمئات الاسر، بسبب حجم الضحايا الهائل”.