Posted on by

عضو بمجلس ديالى يكشف عن مصدر الموت “الأول” في المحافظة: ضحاياه فاقت الإرهاب بأضعاف

عضو بمجلس ديالى يكشف عن مصدر الموت “الأول” في المحافظة: ضحاياه فاقت الإرهاب بأضعاف

قال عضو مجلس محافظة ديالى أحمد الربيعي، الجمعة (27 أيلول 2019)، إن ارهاب الطرق هو مصدر الموت الأول للعام الخامس على التوالي داخل المحافظة.

وذكر الربيعي، في حديث أن “حوادث الطرق في ديالى خاصة على الطرق البرية ومنها كركوك – بغداد، هي بمثابة إرهاب آخر، نظراً لمعدلاتها العالية التي تصل الى المئات من الضحايا سنوياً، ناهيك عن الاضرار المادية”.

وأضاف، أن “الكثيرين لا يعلمون بأن إرهاب الطرق هو مصدر الموت الاول في ديالى للسنوات الخمس الماضية، بل إن ضحاياه يعادل أضعاف ضحايا الارهاب”، لافتاً الى أن “هذا يعكس حجم المأساة الانسانية”.

وأشار عضو مجلس محافظة ديالى إلى “ضرورة الانتباه لخطورة الطرق، وضمان تمويل مشاريع تساعد على تأهيلها وتطويرها، بما يسهم في الحد من الحوادث المميتة التي خلقت مأساة انسانية لمئات الاسر، بسبب حجم الضحايا الهائل”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close