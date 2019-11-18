دعما للصحة النفسيه والجسدية ..وزارة الهجرة والمهجرين تبدا بتنفيذ أولى حملاتها التوعوية في مخيمات النازحين

باشرت وزارة الهجرة والمهجرين بتنظيم زيارات ميدانية للنازحين لمخيمات النازحين بغية التعرف على الأمراض والحالات المستعصية بين الاسر النازحة .

وقال رئيس لجنه التوعية الصحية التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين محمد حنتوك ” ان الوزارة بدأت اولى حملاتها الصحية في مخيمات وند 1ووند2 التابع الى قضاء خانقين في محافظة ديالى دعما للصحة النفسية والجسدية للنازحين في المخيمين والبالغ عددهم (813) عائله ، موزعين على (609)عائله في المخيم الأول و(204)عائله في المخيم الثاني “.

فيما اكد مدير دائرة الهجرة والمهجرين في القضاء ذاته علي غازي اغا الذي رافق اللجنة الوزارية في حملتها الطبية ان هذه الحملة تعتبر الاولى للوزارة والتي وثقت الحالات المرضيه الجسدية والنفسية من خلال استمارة شملت معلومات كامله عن النازحين المرضى وخاصة كبار السن و الأطفال ، فضلاً عن تسجيل حالات قليلة لإصابة نساء بحالات نفسيه نتيجة النزوح .

وبين اغا ان الوزارة مستمرة بتوزيع المساعدات للنازحين وتقديم منحه العودة ،مبينا ان التنسيق مستمر مع المنظمات المحلية والدولية لتوفير خدمات افضل في ظل نزوح عدد جديد من المواطنين وعوده عدد اخر منهم لمناطق سكناهم الاصلية .

وعلى صعيد متصل اجرى الوفد الوزاري استطلاع مباشر مع عدد من النازحين لمعرفة احتياجاتهم وأليات عودتهم الى أماكن سكناهم الاصلية ، الى جانب التأكيد على وضع خطه استباقيه للتقليل من أثار النزوح المستقبلية وأعداد حملات إعلامية توعويه متعددة الاهداف .

قسم الاعلام