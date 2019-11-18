د.اياد علاوي يعزي بوفاة السياسي الوطني المعتدل عدنان الباچه چي

يتقدم رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي بخالص تعازيه ومواساته الى ابناء شعبنا العراقي بوفاة الأخ والصديق والسياسي البارز السيد عدنان الباچةچي.

لقد كان الفقيد رجل دولة بحق، يتميز بالحكمة والاعتدال يمتلك نظرة ثابتة ووعيا سياسيا عاليا، ولقد كان له دور وطني مميز وبارز خلال فترة مجلس الحكم، وخلال عمله كعضو بارز في القائمة العراقية الوطنية، بالاضافة الى دوره القومي العربي عندما عمل مستشارًا للشيخ زايد ال نهيان رحمه الله.

لقد خسر العراق رجلا مناضلا متميزا وفاضلا، مؤمنا بالتوجه الوطني المعتدل وكانت له إمكانيات دبلوماسية وادارية رفيعة جدا.

نكرر تعازينا لابناء شعبنا ولعائلة ومحبي الفقيد .

وانا لله وانا اليه راجعون

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

17 تشرين ثاني 2019