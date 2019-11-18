قافلة مساعدات جديدة من بارزاني الخيرية الى النازحين في غرب كوردستان

أرسلت مؤسسة بارزاني الخيرية ، اليوم الاثنين ، قافلة مساعدات أخرى هي الرابعة من نوعها للنازحين في غرب كوردستان (شمال شرق سوريا) ، منذ بدء العملية العسكرية التركية هناك والتي شردت عشرات الآلاف من المدنيين الكورد وغيرهم من المكونات.

وقال رئيس المؤسسة ، موسى احمد ، في مؤتمر صحفي عقده في معبر بيشخابور “سيمالكا” الحدودي مع غرب كوردستان(كوردستان سوريا) : ” نحن ملتزمون بمساعدة أولئك الذين أجبروا على مغادرة أراضيهم ومنازلهم”.

وهذه القافلة تأتي ضمن المرحلة الرابعة من المساعدات التي قدمتها مؤسسة بارزاني الخيرية للنازحين والمتضررين من العملية العسكرية التركية في غرب كوردستان والتي بدأتها أنقرة في اوائل اكتوبر / تشرين الاول الماضي .

وتابع احمد ، بالقول ” نود أن نشكر الهلال الأحمر الكوردي وكذلك المنظمات في إقليم كوردستان، وكذلك أوروبا، على مساعدتنا في الوصول إلى إخواننا وأخواتنا في غرب كوردستان”.

موضحاً ، ان القافلة تحتوي على 500 طن من المساعدات ، بما في ذلك 6000 بطانية و 1500 واجهزة طبخ .

وقال احمد “نريد أن يعرف شعبنا بغرب كوردستان أنه كلما كانت هناك حاجة للمساعدة ، فنحن مستعدون وسنبذل دائمًا قصارى جهدنا لتحسين ظروف المحتاجين الذين تركوا كل شيء وراءهم”.

تُعتبر مؤسسة بارزاني الخيرية التي تأسست في عام 2005 واحدة من أكثر المنظمات الإنسانية غير الحكومية نشاطًا في اقليم كوردستان وتقدم كميات كبيرة من المساعدات للنازحين واللاجئين سواءً الموجودين منهم في اقليم كوردستان او في اماكن اخرى .