كوردستان تعلن انجاز 80% من المشاريع وتحدد موعد كامل التنفيذ

اعلنت وزارة الاعمار في اقليم كوردستان، ان 15 من الشهر المقبل هو الموعد الاخير لتنفيذ مشاريع الطرق والجسور.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن اكثر من 71 مشروعا بكلفة 41 مليار دينار، قيد التنفيذ في اقليم كوردستان.

واضاف أن الموعد الاخير لتنفيذ جميع المشاريع هو 15 من الشهر المقبل، مؤكدا ان المقاولين سيتعرضون لغرامات تأخيرية في حال عدم التزامهم بمواعيدهم.

واكد ان نحو 80% من المشاريع تم انجازها.