محتجون يسدون مدخل ميناء ام قصر .. تراجع العمليات فيه للنصف

قال مصدران بميناء أم قصر العراقي ، اليوم الإثنين ، إن محتجين سدوا مدخل الميناء القريب من البصرة (اقصى الجنوب) ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله مما أدى لتراجع العمليات بنسبة 50 في المئة.

وأضاف المصدران أنه في حالة استمرار الحصار حتى بعد عصر اليوم، فإن العمليات ستتوقف كليا.

وسبق إغلاق مداخل الميناء من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني مع استئناف وجيز للعمليات بين السابع والتاسع من نوفمبر/تشرين الثاني.

يستقبل ميناء أم قصر، وهو الميناء الرئيسي للعراق على الخليج، شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.

وقال متحدث حكومي في ذلك الحين إن الحصار كبد البلاد أكثر من ستة مليارات دولار في الأسبوع الأول لإغلاق الميناء فقط.

وكانت الشرطة قالت ، يوم الأحد ، إن عشرات المحتجين أحرقوا الإطارات وأغلقوا بعض الطرق لفترة وجيزة لكنها استطاعت استعادة السيطرة على الطرق وفتحها ، وان العمل عاد في ميناء أم قصر وفتحت الطرق المغلقة المؤدية اليه.

وقُتل أكثر 300 شخص منذ بدء احتجاجات ضخمة في بغداد وجنوب العراق أوائل أكتوبر/تشرين الأول، هي الأضخم منذ سقوط صدام حسين في 2003.

ويطالب المحتجون بالإطاحة بطبقة سياسية يعتبرونها فاسدة وبخدمات وفرص عمل . ولجأ المحتجون إلى أساليب العصيان المدني مثل الإضرابات وعرقلة حركة المرور وغلق الموانئ والمنشآت النفطية.