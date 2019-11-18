مظليون يقدمون جولات مجانية فوق سهول نينوى

يقدم مظليون سابقون في الموصل دورات مجانية في الطيران المظلي فوق سهول نينوى وقد أطلقوا على أنفسهم فريق “سكاي نايتس”.

ويأمل الفريق أن تكتسب هذه الرياضة زخماً وأن يتمكن المواطنون المحليون من المشاركة في المسابقات الدولية، فمن خلال هذه التجربة تمكن عدد قليل من سكان الموصل من الاستمتاع بالمناظر الخلابة لجبال نينوى. “سكاي نايتس” هو فريق لرياضة الطيران المظلي أسسه مظليون سابقون عام 2004. ويطلق هذا الفريق هذه الدورات التي يعتبرها جزءا من عرض مجاني يأملون أن ينشروا من خلاله بهجة الطيران المظلي في جميع أنحاء المنطقة، كما يهدفون لزيادة عدد الطيارين الذين يمكنهم المشاركة في البطولات المحلية والدولية. وقال خالد اللواند وهو مظلي قديم منذ عام 1989، والآن يدرب تقنيات الطيران المظلي للجيل الجديد والقديم إن “الغاية من هذه الدورات المجانية توسعة رقعة هذه الرياضة وإكثار عدد الطيارين المظليين في الموصل”، مشيرا إلى أن “هذه الدورة هي الثالثة واستطعنا التحليق باعلى نقطة ممكنة وهي 450” دون ذكر ما إذا كانت مترا أو قدما.

ويصعد المتدربون ومدربوهم فوق جبل الألفاف في سهول نينوى، على بعد 30 كيلومترا شمال شرق الموصل للتهيئة للقفز. ووصف مدرب المظلات أشرف محمد صالح تجربة القفز بقوله: “شعوري وأنا أحلق في السماء كشعور الطير، ستكون بالجو والرياح تحيطك من جميع الاتجاهات، الصوت يكاد أن يكون صفرا سوى صوت الرياح، وصوتها جدا جميل كصوت الآلة الموسيقية، شيء رائع”.