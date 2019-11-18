مكتب عبد المهدي: قانون الانتخابات الجديد يمنع كبار المسؤولين في الحكومة من الترشح

افادت المتحدثة الرسمية للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عاصفة موسى، يوم الأحد، بأن قانون الانتخابات الجديد يمنع كبار المسؤولين في الحكومة من الترشح.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن عاصفة موسى قولها ان “قانون الانتخابات الجديد يمنع كبار المسؤولين في الحكومة، ولغاية مدير عام، من الترشح لمجلس النواب، الا بعد ترك المنصب بمدة لا تقل عن سنتين”.

واضافت ان “قانون الانتخابات الجديد يمنع الفائز من التحول من مجلس النواب لشغل منصب وزير او بدرجة وزير”، مشيرة الى ان “قانون الانتخابات الجديد يقلص عدد النواب ويلزم المفوضية سرعة اعلان النتائج”.