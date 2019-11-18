Posted on by

مكتب عبد المهدي: قانون الانتخابات الجديد يمنع كبار المسؤولين في الحكومة من الترشح

افادت المتحدثة الرسمية للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عاصفة موسى، يوم الأحد، بأن قانون الانتخابات الجديد يمنع كبار المسؤولين في الحكومة من الترشح.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن عاصفة موسى قولها ان “قانون الانتخابات الجديد يمنع كبار المسؤولين في الحكومة، ولغاية مدير عام، من الترشح لمجلس النواب، الا بعد ترك المنصب بمدة لا تقل عن سنتين”.

واضافت ان “قانون الانتخابات الجديد يمنع الفائز من التحول من مجلس النواب لشغل منصب وزير او بدرجة وزير”، مشيرة الى ان “قانون الانتخابات الجديد يقلص عدد النواب ويلزم المفوضية سرعة اعلان النتائج”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close