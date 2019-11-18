واشنطن : ندعم الاحتجاج السلمي للشعب الإيراني

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تدعم الاحتجاج السلمي للشعب الإيراني ضد نظامه.

ونددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في بيان ، الاحد ، باستخدام “القوة المميتة” و”فرض قيود صارمة على الاتصالات” ضد المتظاهرين في إيران.

بدورها ، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ، مورغان أورتاغوس، إن النظام الإيراني يخاف من شعبه، مشيرة إلى أن اتهامات النظام الإيراني لشعبه بالعمالة “مشينة”.

وأعربت المتحدثة عن دعم واشنطن للاحتجاجات في إيران، واصفة حكومة طهران بـ”الفاسدة”.

وأكدت أن واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني، الذي طالت معاناته وهو يحتج على الظلم الأخير للنظام الفاسد في السلطة، حسب تعبيرها.

كما دانت المتحدثة الأميركية محاولة إغلاق شبكة الإنترنت وسط الاحتجاجات الشعبية، موجهة رسالتها للجهات المعنية عن قطع الإنترنت بالقول: “دعهم يتكلمون”.

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ، اعتبرت الادعاءات بوقوف الولايات المتحدة خلف الاحتجاجات بأنها مهينة للإيرانيين .

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض صرح، في وقت سابق امس الأحد، بأن بلاده لا تريد تغيير النظام في إيران، لكنها تدعم حراك الشعب.