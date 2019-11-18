بمتابعة معالي وزير التربية الدكتور سها العلي بك : التربية الرياضية تتفق على بروتكول المشترك مع الشركة التركية الرياضية لاقامة الدورات التحكيمية

برعاية معالي وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي بك اعلنت المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي الاتفاق مع الشركة التركية الرياضية لاقامة البروتكول المشتركة في دولة تركيا لفتح افاق التعاون من اجل تفعيل الرياضة المدرسية ولجميع الالعاب .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اوضحت ان المدير العام للتربية الرياضية السيد احمد خالد الشويلي بين إن الوفد العراقي اطلع على جميع المنشآت والمرافق الرياضية ومدى صلاحياتها لإقامة هذه الدورات للمدرسين والمعلمين ولكافة الفعاليات الرياضية وتم الاتفاق مع مندوب الشركة في العراق السيد رؤوف نوري البسطاملي لهذا الغرض

من جانبه أكد السيد نجم عبود مدير قسم الرياضة المدرسية في وزارة التربية انه تم الاتفاق على إقامة دورات تدريبية و تحكيمية للمعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات والمشرفين الفنيين من كلا الجنسين وعلى مستوى عالي لتطوير قدراتهم بأعلى المستويات .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام

17/11/2019