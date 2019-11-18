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بمتابعة معالي وزير التربية الدكتور سها العلي بك : التربية الرياضية تتفق على بروتكول المشترك مع الشركة التركية الرياضية لاقامة الدورات التحكيمية

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برعاية معالي وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي بك اعلنت المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي الاتفاق مع الشركة التركية الرياضية لاقامة البروتكول المشتركة في دولة تركيا لفتح افاق التعاون من اجل تفعيل الرياضة المدرسية ولجميع الالعاب .Image preview

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اوضحت ان المدير العام للتربية الرياضية السيد احمد خالد الشويلي بين إن الوفد العراقي اطلع على جميع المنشآت والمرافق الرياضية ومدى صلاحياتها لإقامة هذه الدورات للمدرسين والمعلمين ولكافة الفعاليات الرياضية وتم الاتفاق مع مندوب الشركة في العراق السيد رؤوف نوري البسطاملي لهذا الغرض

من جانبه أكد السيد نجم عبود مدير قسم الرياضة المدرسية في وزارة التربية انه تم الاتفاق على إقامة دورات تدريبية و تحكيمية للمعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات والمشرفين الفنيين من كلا الجنسين وعلى مستوى عالي لتطوير قدراتهم بأعلى المستويات .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام

17/11/2019

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