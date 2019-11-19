أبرز مافي تقرير نيويورك تايمز

محسن السراج

من يقرأ التقرير يعرف مدى الخيانة التي وصل لها من يحكمون في المنطقة الخضراء منذ 2003 حتى 2019 ثمة عملاء كانوا يعملون جواسيس لأميركا وأنقلبوا ليتحولوا الى جواسيس الى إيران وثمة عقائديون طائفيون وقعوا في حفرة الطائفية صاروا إتباع الى إيران وهذا التقرير يكشف لنا مدى أهمية الشعار : إيران بره بره بغداد تبقى حره ورأينا كيف تدخل قاسم سليماني في منع إقالة عادل عبد المهدي , ومدى أهمية حرق صور خامنئي وخميني في المدن العراقية وهذه بعض النقاط المهمة التي وردت في التقرير

1_ عادل عبد المهدي : علاقة خاصة مع إيران

2_ حاتم المكصوصي : أخبر الإيرانييين أننا في خدمتكم وماذا تحتاجون نقدمه لكم ونحن شيعة ( الهويات المغلقة الطائفية اللعينة ) ولدينا عدو مشترك : كل استخبارات الجيش العراقي إعتبرها لك , أخبرني ماذا تريد وأنا أقدمه لك , هذا كلام رئيس استخبارات الجيش العراقي

3_ نوري المالكي : مفضل لدى طهران

4_ ابراهيم الجعفري : علاقة خاصة مع إيران

5_ باقر الزبيدي : مقرب جدا ً من إيران وليس لديهم مشاكل معه يقول لقاسم سليماني بعيوني كما تريد , بشأن طائرات إيرانية تعبر المجال الجوي العراقي الى سورية وقاسم سليماني ينهض ويقبل رأسه

6_ سالم الجبوري الناطق السابق بإسم البرلمان العراقي والمقرب من سليم الجبوري عميل إيراني ورقمه 134832 كما ورد في الوثائق

7_ نيجرفان البارزاني بعد إجتماع مع البريطانيين والأميركيين وحيدر العبادي عام 2014 يذهب ويخبر المسؤوليين الإيرانيين كل مادار في الإجتماع

8_ رغبة أميركا في الغاز السوري وتصديره الى أوروبا وتنافس مضاد من روسيا وإيران اللذان يساندان بشار الأسد

9_ المذبحة الجماعية والجريمة في جرف الصخر , الأبقار والأغنام ذبحت وسلبت من الفلاحين وتم ترحيل العوائل من مناطقهم وقوات الجيش دمرت منازلهم وأشجار النخيل قلعت وأحرقت وجرف الصخر هي شرق الفلوجة( وكان لبعض الميليشات الشيعية دورا ً إجراميا وقذرا ً فيها )

10_ قوات القدس تحصل على النفط وعقود متطورة من الكورد مقابل السلاح كتبادل وحتى في الجنوب إيران دفعت رشوة قدرها 16 مليون دولار الى بعض البرلمانيين لأجل عقود تتعلق بتصفية المياه وعقود آخرى

11 – حيدر العبادي : كان متعاونا ً مع الاستخبارات الايرانية وأبدى استعداده للتعاون مع إيران ولكنه أتهم بميوله الى البريطانيين