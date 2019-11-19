أزرق أبيض واسرائيل بيتنا يعلنان عن التقدم ؛ ليبرمان يلتقي نتنياهو

هآرتس – بقلم يونتان ليس وجاكي خوري – 18/11/2019

ازرق ابيض واسرائيل بيتنا اعلنا أمس عن “تقدم حقيقي” في الاتصالات بين طواقم المفاوضات لهما. وبعد بضع ساعات التقى افيغدور ليبرمان ورئيس الحكومة نتنياهو في تل ابيب واصدرا اعلانا مشتركا جاء فيه “المحادثات كانت هامة وجيدة وتركزت على السبل من اجل تشكيل حكومة وحدة”. وجاء أنهما قررا الالتقاء مرة اخرى.

مصادر في ازرق ابيض تحدثت مع “هآرتس” قدرت أمس في نهاية لقاء بين رؤساء القائمة بأن الرئيس بني غانتس لن يشكل حكومة اقلية. وحسب اقوال مصادر في الحزب فانه اذا لم يتم التوصل الى تفاهمات مع الليكود في الايام القريبة فان التفويض سيرجع الى الرئيس في محاولة لبلورة حكومة وحدة خلال الـ 21 يوم المتبقية. وحسب اقوال مصدر من الحزب “حتى بعد اللقاء بين رؤساء الحزب لا يوجد أي شيء جديد حقا. اذا لم يصوت ليبرمان لصالح حكومة اقلية فلن يكون بالامكان تشكيلها. في هذه الاثناء يتبين أن ليبرمان لا يؤيد ذلك، لكن حتى اللحظة الاخيرة سنحاول معه”.

حزبان من احزاب القائمة المشتركة، راعم وتاعل، يميلان الى تأييد حكومة اقلية برئاسة غانتس وبمشاركة اسرائيل بيتا. المقاعد الخمسة في الحزبين يمكن في سيناريو كهذا أن توفر لغانتس اغلبية 57 مقعدا مقابل 55 لكتلة اليمين. في مؤسسات حداش يتوقع حدوث انقسام حول الموضوع. بلد أعلن أنه لن يؤيد حكومة يكون ليبرمان عضوا فيها. ولكن في القائمة يعتقدون بأنه اذا وجدت هذه الخطوة فستكون واقعية في نهاية المطاف بلد لن يُعرقلها.

ازرق ابيض واسرائيل بيتنا اعلنا عن تقدم حقيقي في صياغة الخطوط الاساسية، لا سيما في المواضيع التي تتعلق بالدين والدولة. والحزبان اضافا بأن طواقم المفاوضات ستلتقي اليوم مرة اخرى. ويتوقع أن يشارك في اللقاء رئيسا الحزبين غانتس وليبرمان. في ازرق ابيض التقوا أمس مع العمل – غيشر ايضا، وقيل بأنه “في اللقاء تم تحقيق تقدم آخر قبل الاتفاق على الخطوط الاساسية للحكومة القادمة، بما في ذلك حول موضوع الاستيطان وموضوع الزراعة”.

قبل يومين على انتهاء التفويض لتشكيل الحكومة الذي منحه ريفلين لغانتس تطرق أمس رئيس ازرق ابيض الى الاتصالات الائتلافية وكتب على صفحته في تويتر بأنه يتعهد بفعل كل ما في استطاعته “في الايام القريبة من اجل تشكيل حكومة واسعة تهتم بكم فقط. لأنه حان الوقت لذلك”. شخصيات رفيعة في ازرق ابيض قالت بأن غانتس يفحص تشكيل حكومة اقلية بدعم من القائمة المشتركة، لكنها اوضحت بأن الدفع قدما بهذه الخطوة متعلق بليبرمان. وهو لم يوافق بعد على ذلك. في ازرق ابيض اوضحوا أنه الى حين موافقة ليبرمان على هذه الخطوة فانهم لن يتوجهوا للقائمة المشتركة من اجل فحص امكانية ذلك. مع ذلك، مصادر في الحزب قالت أمس بأنه “في هذه الاثناء يبدو أن ليبرمان لا يؤيد حكومة الاقلية”. واضافوا “حتى اللحظة الاخيرة نحن سنحاول معه”. وحسب قولهم “اذا لم يصوت ليبرمان لصالح حكومة اقلية فلن يكون بالامكان تشكيلها”. واضافت هذه المصادر بأنه اذا

لم يتم التوصل الى تفاهمات مع الليكود في الايام القريبة القادمة فان التفويض سيعاد للرئيس في محاولة لبلورة حكومة وحدة في الـ 21 يوم المتبقية.

ليبرمان أجرى مقابلة مع “واي نت” وتطرق فيها لتشكيل حكومة اقلية بدعم من القائمة المشتركة. “أن نشكل حكومة ستفشل بشكل سريع جدا، هذا ليس أمر عقلاني”، قال واضاف “حكومات ضيقة غير قادرة على مواجهة اتخاذ قرارات دراماتيكية في مجال الامن والاقتصاد”. وحسب قوله “لقد سمعت روايات عن أنهم سيشكلون حكومة انتقالية، حكومة ضيقة لزمن محدود. وكل ذلك موضوع على الطاولة”. مع ذلك، رئيس اسرائيل بيتنا أوضح بأنه “يعمل من اجل تشكيل حكومة وحدة. لدينا وقت حتى يوم غد الثلاثاء الساعة 12 مساء، ويجب استنفاد كل لحظة”. وحسب قوله “أنا أبذل كل ما في وسعي كي لا تكون حملة انتخابات ثالثة”.

الرئيس دعا أمس رئيس ازرق ابيض ورئيس الحكومة نتنياهو لتسوية الخلافات بينهما من اجل منع اجراء حملة انتخابات اخرى. “أنا أطلب من الليكود ومن ازرق ابيض الاستيقاظ والفهم بأن الشعب لا يريد انتخابات اخرى”، قال ريفلين في جولة له في نتيفوت. “رغم ذلك، الشعب قال كلمته، هذا يكفي. هل لديكم مشاكل؟ هل توجد مشاكل شخصية؟ هذه يمكن حلها”. وقال ايضا “أنا اعتقد انه يمكن تشكيل حكومة” واشار الى أن “الفجوات هي فجوات شخصية أكثر منها فكرية، سياسية أو تتعلق باحتياجات الدولة. زعماء اسرائيل يجب عليهم الفهم بأن مصلحة المواطنين في اسرائيل هي فوق كل شيء. أنتم تمثلون السيادة، لكن السيد هو الشعب”.

في محاولة الدفع قدما لحل الازمة السياسية فمن المتوقع أن يلتقي الرئيس في الغد رؤساء طاقم المفاوضات لليكود، زئيف الكين وياريف لفين. الرئيس ريفلين أجرى مشاورات في هذه الايام مع رؤساء الاحزاب ومنها الاحزاب الاصولية ايضا. أول أمس التقى ريفلين مع غانتس، وفي محيط الرئيس قالوا إن اللقاءات تجري بناء على طلب من ممثلي القوائم.

رئيس الحكومة هاجم أمس امكانية تشكيل حكومة اقلية بدعم من القائمة المشتركة وقال إن اعضاءها يؤيدون التنظيمات الارهابية وهم “يريدون تدمير الدولة”. وزير الامن الداخلي، جلعاد اردان، قال إن تشكيل حكومة اقلية يعتبر الضرر الاخطر للديمقراطية. وأمس تطرق عضو الكنيست جدعون ساعر (الليكود) الى الادعاء بأنه يخطط الى تقسيم الليكود من اجل الانضمام لحكومة برئاسة ازرق ابيض. “مرة اخرى افتراءات تآمرية مدحوضة ومهاترات عني يتم نشرها من مقر رئيس الحكومة في شارع بلفور” كتب في صفحته في تويتر. وقد كتب ساعر هذه الاقوال وارفقها بصورة واجهة على حساب تويتر ليئير نتنياهو، إبن رئيس الحكومة، التي شارك فيها بتغريدة للصحفي والمحاضر غادي تاوب. وحسب اقوال تاوب، ساعر سيحاول اقناع ثلث اعضاء قائمة الليكود بالانضمام لحكومة وحدة مع ازرق ابيض