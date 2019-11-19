ائتلاف النصر يدعو الجميع للتضامن مع وثيقة الكتل السياسية لاخراج البلاد من ازمته

دعا ائتلاف النصر، الثلاثاء، الجميع للتضامن مع وثيقة الكتل السياسية لاخراج البلاد من ازمته.

وقال الائتلاف في بيان، “نعلن الى الراي العام، انّ امضاءه وتوقيعه على وثيقة الكتل السياسية بتاريخ 2019/11/18 جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الالتزامات واجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات واصلاح مفوضية الانتخابات وبمشاركة الفعاليات الشعبية وكذلك ادانة واضحة لقتل وجرح المتظاهرين السلميين واختطافهم”.

ودعا الجميع الى “التضامن لاخراج البلاد من ازمتها نزولا عند مصالح الشعب وسلامة الدولة”.