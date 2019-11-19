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ادارة مطار النجف تنفي توقف الرحلات الجوية

نفت ادارة مطار النجف الدولي، اليوم الاثنين، توقف الرحلات الجوية من والى المطار.

وقال قسم الاعلام والعلاقات العامة بمطار النجف الدولي في بيان “نشرت بعض الصفحات خبراً مفاده توقف رحلات مطار النجف الدولي القادمة والمغادرة، وبدورنا ننفي هذه الاخبار الكاذبة والعارية عن الصحة”.

وتابع البيان “نؤكد لكم ان مطار النجف الدولي مستمر في استقبال وتوديع المسافرين والرحلات القادمة والمغادرة من والى كافة انحاء العالم، كما نخلي مسؤوليتنا عن اي اخبار خارج صفحتنا الرسمية ونطالب كافة الاعلاميين والناشطين اعتماد اخبار مطار النجف الدولي من صفحتنا حصراً”.

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