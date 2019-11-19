افتتاح مكتب جديد لإصدار الجوازات في محافظة اربيل

افتتحت وزارتا الداخلية في اقليم كوردستان، والاتحادية يوم الاثنين مكتبا جديدا لاستصدار الجوازات في قضاء سوران شمال اربيل عاصمة الاقليم.

وقال وزير داخلية الاقليم ريبر احمد في مؤتمر عقده محافظ اربيل فرست صوفي، وممثل عن وزارة الداخلية الاتحادية انه “من دواعي السرور ان نفتتح مكتب قضاء سوران لاصدار الجوازات، ونهنئ ابناء مركز القضاء وقصباتها الاربع بهذه المناسبة”.

واضاف ان حكومة الاقليم بذلت جهودا كبيرة لافتتاح هذا المكتب وكذلك كان هناك تعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية في هذا المجال، معبرا عن شكره لوزير الداخلية ياسين الياسري، والحكومة الاتحادية على ما ابدوه من تعاون ومساعدة في هذا الاطار.

وتباع احمد انه “سابقا قد اعلنا اننا سنقوم بافتتاح اربعة مكاتب لمنح الجوازات ضمن اطار خطة حكومة اقليم كوردستان في توفير الخدمات للمواطنين وبأمر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني الذي وجه بضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بشكل فوري”.

وسلم الوزير وبشكل مباشر نسختي جوازات لمواطنين اثنين في قضاء سوران بعد افتتاح المكتب.

من جهته قال صوفي خلال المؤتمر ان افتتاح هذا المكتب سيجنب سكان قضاء سوران عناء السفر اضافة الى المصاريف المالية التي كانوا ينفقونها للوصول الى مدينة اربيل من اجل استصدار او تحديث جوازاتهم ناهيك عن الحوادث السير التي كانوا يتعرضون في الطريق.