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اقليم كوردستان متفائل بشأن الاتفاق مع بغداد حول الموازنة الفيدرالية قبل ارساله للبرلمان

أعلن مسؤول بحكومة اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، ان مجلس الوزراء العراقي سيناقش في اجتماعه المقرر ، غداً الأربعاء ، مشروع قانون الموازنة الفیدرالیة‌ لعام 2020 وبضمنها حصة اقليم كوردستان ، حيث سيتم بعد ذلك أرساله إلى البرلمان.

مسؤول ممثلية حكومة الاقليم في العاصمة العراقية بغداد ، فارس عيسى ، قال ان ” مجلس الوزراء العراقي سيجتمع يوم غد الأربعاء لمناقشة الموازنة الفیدرالیة‌ لعام 2020″.

عيسى أضاف بأن من المتوقع أن يتم غداً بعد انتهاء اجتماع الحكومة أرسال موازنة 2020 إلى مجلس النواب العراقي للتصويت عليه.

مبيناً، أن بغداد أرسلت 3 مقترحات متعلقة بالموازنة وحصة اقليم كوردستان فيها إلى الإقليم ، مؤكداً بأن “هناك تقارب في وجهات النظر، ونحن متفائلون بالتوصل إلى إتفاق (بين اربيل وبغداد) قبل إرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان العراقي”.

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