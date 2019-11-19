الحشد: غداً آخر موعد لاستقبال مراجعات المفسوخة عقودهم

:أعلنت مديرية الإدارة المركزية في الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، أن يوم غدٍ هو آخر موعدٍ لاستقبال مراجعات المفسوخة عقودهم. وذكر بيان للمديرية أن “يوم غد الأربعاء المصادف 20 /11/ 2019 هو آخر يوم لاستقبال المراجعين ضمن الالوية و المديريات التي كانوا ضمن ملاكها سابقاً من خلال مقرات التشكيلات”.وأضاف أنه “سيكون استقبال التشكيلات المهيكلة فقط في مقر اللواء الثامن الكائن في ( بغداد / سريع الدورة / قبل جسر الزيوت ) للأيام ٢٠ – ٢١ / ١١ الاربعاء و الخميس وبعدها سيتم ايقاف التقديم على العودة لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي”.