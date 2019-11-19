الشركـة العامـة للصناعـات الفولاذيـة توقـع عقـداً لتجهيـز الشركـة العامـة لنقـل الطاقـة الكهربائيـة فـي المنطقـة…

الشماليـة بـأبراج نقـل الطاقـة الكهربائيـة

وقعـت الشركة العامة للصناعات الفولاذية إحـدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقداً لتجهيز الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية التابعة لوزارة الكهرباء بأبراج نقل الطاقة الكهربائية لتنفيذ خطوط أرتباط محطة صلاح الدين الحرارية (٤٠٠ ك.ف) بقيمة (٧) مليار دينار عراقي وبفترة تنفيذ (١٢٠) يوم عمل حسب الضوابط والتعليمات المعتمدة في وزارة الكهرباء .

أعلـن ذلك مدير عام الشركة المهندس صبار عثمان حمادي، موضحاً بان توقيع العقد جاء تنفيذاً لتوجيهات وزارة الصناعة والمعادن بتسويق المنتج المحلي ودعم الخدمات في عموم المحافظات وبهدف الاسهام في تحسين واقع الطاقة الكهربائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطن العراقي، مؤكداً ان الشركة تمتلك خبرات هندسية وفنية ومصانع متخصصة قادرة على سد أحتياجات وزارات الدولة المختلفة والقطاع الخاص من مختلـف المنتجـات الخاضعـة للتقييـس والسيطـرة النوعيـة.