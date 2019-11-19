الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام.

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التلفزيونية المصرية، إن “الزعيم بحالة صحية جيدة”، مشيرا إلى أنه “يستكمل حاليا تصوير مسلسله الرمضاني فالنتينو”.

وأضاف “أطمئن العالم العربي كله الفنان عادل إمام بصحة جيدة والأمور كلها بخير”.

واستنكر زكي، ما يروجه البعض من شائعات حول الفنانين، قائلا إنه “لا يعرف تحديدا مصدر الشائعات التي تنتشر كالنار في الهشيم”.

وتساءل في ختام حديثه “لا أعرف حقيقة ماذا تستفيد الناس من نشر مثل هذه الشائعات”.

ومسلسل “فالنتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، والعديد من الفنانين الشباب.

ويجسد إمام شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد “فلانتينو”، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في العديد من القصص العاطفية.