Posted on by

بعد ابلاغ من المتظاهرين.. اعتقال عصابة حاولت سرقة البنك المركزي ببغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال عصابة حاولت سرقة البنك المركزي العراقي.
وذكر بيان للقيادة، “بتعاون واخبار من قبل المتظاهرين السلميين تمكنت قطعات قيادة عمليات بغداد من اعتقال عصابة مؤلفة من عشرة متهمين حاولوا التقرب من البنك المركزي بهدف السرقة وإلحاق الضرر، بعد منتصف ليل الاحد الموافق 17 تشرين الثاني 2019”.
واضاف انه تمت احالة العصابة إلى التحقيق لينالوا جزاءهم وفق القانون .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close