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رئيس اقليم كوردستان معزياً بوفاة الباجه جي: صاحب مواقف وطنية مشهودة

قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، من خلال رسالة مواساة بمناسبة وفاة السياسي والدبلوماسي العراقي، المرحوم عدنان الباجەجي، تعازيه إلى عائلة المرحوم وذويه.

وهذا نص الرسالة:

“بمناسبة وفاة السياسي والدبلوماسي العراقي المعروف، المرحوم عدنان الباجە جي، نتوجه بتعازينا الحارة إلى عائلة وذوي ورفاق المرحوم، ونشاركهم الحزن والأسى.

كان المرحوم شخصية ذات مواقف وطنية مشهودة، وكان له مشاركة بارزة في إعادة تشكيل العراق الجديد بعد عملية التحرير.

نسٲل الله تعالى أن يسكن المرحوم فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان”.

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