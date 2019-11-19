شرطة السليمانية تقبض على شخصين احتالا على النساء بالأحراز وتقاضيا اموالا منهن

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الاثنين عن القاء القبض على شخصين بتهمة ممارسة جريمة النصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في منطقة “سـرچنار”.

واوضحت المديرية في بيان اليوم انه وعن طريق عدد من المواطنين، وبعد جمع المعلومات اللازمة تمكنت مفارز مركز شرطة منطقة “سـرچنار” من القاء القبض على متهمين اثنين احدهما يُدعى (و، ت، ش) من مواليد عام 1993، والاخر يُدعى ( د ، ش ، ن) من مواليد عام 1992 داخل كافيتريا في مدينة السليمانية.

واردف البيان بالقول ان المتهمين قاما بإنشاء عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأسماء شيوخ، واحتالا على نساء عن طريق كتابة الاحراز والادعية لهن، وتقاضيا اموالا منهن.