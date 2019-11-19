عبدالمهدي: لايمكن قبول كيانات غير شرعية أو أي سلاح خارج الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ان في مقدمة اولويات البرنامج الحكومي حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام.

واضاف في كلمة له اليوم في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية “كان برنامجنا الحكومي واضحا ومحددا في اهدافه بمحاربة الارهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة ودعم قدرات القوات المسلحة وتوظيف العلاقات الخارجية ومع دول الجوار كافة وفق المشتركات ولخدمة الأمن والإستقرار والتنمية الإقتصادية”.

واضاف ان “هناك دولة واحدة هي العراق والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد ولاخيار غير دعم القوات المسلحة، ولايمكن قبول كيانات غير شرعية او أي سلاح خارج شرعية الدولة”.