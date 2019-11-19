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مالية كردستان تكشف حقيقة إدخار رواتب موظفي الإقليم لـ3 أشهر

نفى وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، آوات جناب نوري، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني، 2019) صحة أنباءً أفادت بعزم حكومة الإقليم إدخار رواتب الموظفين للأشهر الثلاث من نهاية العام.

وقال نوري في بيان، إن “الحكومة لن تدخر اي راتب من رواتب الموظفين”، مشيرا الى انه “منذ بدءه بمهامه لم يتم تأخير الرواتب، وهي دائما تصرف في موعدها”.

ودعا وزير المالية في حكومة إقليم كردستان، المواطنين الى “عدم الاصغاء لما ينشر من غير الاعلام الرسمي للوزارة، والتي تقوم بنشر المعلومات بكل شفافية”.

وكانت وسائل اعلام كردية قد أفادت، في وقت سابق، بأن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان قد قدمت مقترحاً إلى مجلس وزارء الإقليم بـ”عدم صرف رواتب الأشهر 10 و11 و12 من العام الجاري، بالكامل، وإدخارها للموظفين”.

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