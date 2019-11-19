مالية كوردستان تزف بشرى للموظفين بشأن رواتبهم

اعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان اوات جناب نوري، الاثنين، ان رواتب الموظفين ستستمر من دون اي تأخير.

وقال نوري ان “ما دار من كلام حول ادخار رواتب اشهر 10 و11 و12 غير دقيق”، مشيرا الى ان “رواتب الموظفين ستوزع كل 30 يوما في مواعيدها المحددة من دون اي تأخير وسيتمر الامر بالصيغة نفسها”.

واضاف نوري ان “الادخار لم يشهد اي تغيير”، منوهاً الى انه “نذ بداية تسلمه للمنصب لم يتأخر الراتب باي شكل من الاشكال ويتم توزيعه في وقته المحدد.

وشدد نوري على ضرورة ان ينتبه المواطنون والموظفون الى ان جميع القرارات والتعليمات تنشر في اعلام وزارة المالية والاقتصاد بكل شفافية، داعيا الى عدم تصديق الاكاذيب والتظليل، حسب قوله.