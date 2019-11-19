مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف 25 مليونا للموظفين

اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم الاثنين انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لنحو 4 الاف موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية.

وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل الإجراءات القانونية كافة لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.