ندوة :تضامناً مع إنتفاضة شعبنا الباسلة دعوة لندوة جماهيرية

تضامناً مع إنتفاضة شعبنا الباسلة

دعوة لندوة جماهيرية

تدعوكم تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم والجمعية المندائية في ستوكهولم

و جمعية بابلون للثقافة والفنون

لحضور ندوة جماهيرية تحت عنوان

اسباب الحراك الجماهيري ودوره في التغيير الآمال والآفاق

المشاركون في الندوة كل من الإعلامي سلام العبيدي، الدكتور وميض السماوي، الإعلامي فرات المحسن، الدكتور رياض البلداوي، سعدي السعدي

يدير الندوة الإعلامي سلام قاسم

وذلك مساء يوم السبت 23/ 11/ 2019 وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً وعلى قاعة الجمعية المندائية في فلنكبي

Jämtlandsgatan 151- Vällingby

والدعوة عامة للجميع

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مع أطيب وأرق الأمنيات

محمد الكحط/ أبو هيلين

WITH PLEASURE

MOHAMMED KAHD OBAID ALRUBAIY

ABO HELIN

SWEDEN

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