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ندوة :تضامناً مع إنتفاضة شعبنا الباسلة دعوة لندوة جماهيرية

تضامناً مع إنتفاضة شعبنا الباسلةImage preview
دعوة لندوة جماهيرية
تدعوكم تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم والجمعية المندائية في ستوكهولم
و جمعية بابلون للثقافة والفنون
لحضور ندوة جماهيرية تحت عنوان
اسباب الحراك الجماهيري ودوره في التغيير الآمال والآفاق
المشاركون في الندوة كل من الإعلامي سلام العبيدي، الدكتور وميض السماوي، الإعلامي فرات المحسن، الدكتور رياض البلداوي، سعدي السعدي
يدير الندوة الإعلامي سلام قاسم
وذلك مساء يوم السبت 23/ 11/ 2019 وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً وعلى قاعة الجمعية المندائية في فلنكبي
Jämtlandsgatan 151- Vällingby
والدعوة عامة للجميع


مع أطيب وأرق الأمنيات
محمد الكحط/ أبو هيلين

WITH PLEASURE
MOHAMMED KAHD OBAID ALRUBAIY
ABO HELIN
SWEDEN
هاتف ثابت 0046859089824

0046700240024 موبايل

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