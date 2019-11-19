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وانفلق الصمت

وانفلق الصمت

عبد صبري أبو ربيع

وانفلـق الصمتُ بعد الهدير

والمظل ليس له من نصير

والظالم يستجير

وليس له من مستجير

والساحات صارت

لكل نذير وبشير

والساحات لا تخلو

من غادر ٍ وشرير

والدنا صارت للأقمار والطيور

وحملت كل أنثى وردها

وعطر الزهور

حتى صار التكتك

مزاراً لكل جريح ومكسور

سلوها كم أمطرت لؤلؤاً

ومن بلور

والمطالب حقت على

كل سامع ٍ ومسطور

الشعب يريد حكماً رئاسياً

وانتخاباً فردياً من غير تزوير

والشعب يريد وطناً سيادياً

عزيز الجانب كريم الثغور

سلاماً على وطن العشرين وتموز

وعلى شبابه مشرعي الصدور

لا حكم أحزاب ومحاصصة

ولا من حكمه حكم الأمير

ولا من له المال والذهب

والشعب من معدم ٍ وفقير

هي ثورة الشباب

من كل فج ٍ وطيف ٍ وتفكير

سلاماً وطن الحضارات والقلم

من كبوة المصير

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