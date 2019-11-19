7 برقيات عاجلة وخطيرة من العراق … وواحدة من إيران **

🇮-;-🇶-;- البرقية ألأولى

مصدر من داخل مكتب “علاء أبو حسن العلاق” يقول ؟

أنه وجه أتباعه وبطلب من مسؤول في السفارة الإيرانية في بغداد لم يفصح عن إسمه ، دعاهم لإيجاد أماكن جديدة كبديل للسفارة وخدماتها وسكن منتسبيها ، منها دور كبيرة ، في مناطق الأميرات والمنصورة واتخاذها تحت مسميات مكاتب تجارية أو مخازن أدوية وغيرها

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🇮-;-🇶-;- البرقية الثّانية

أفادنا مصدر وطني أنه قد تم إفراغ البنك المركزي العراقي من الخزين المالي والذهب والعملات الصعبة في الأيام القليلة الماضية ، وهنالك مؤامرة تحاك من قبل الحرس الثوري الإيراني في العراق وبالتعاون مَع “عصائب أهل الْبَاطِل” الميليشية الاكثر اعتماداً عليها من قبل المجرم “قاسم سليماني” لحرق جزء من تلك المؤسسة ليلاً ومن ثم إعلان سرقة البنك المركزي صباحاً ؟

🇮-;-🇶-;- البرقية الثالثة

البيت الأبيض – قاسم سليماني من يقمع التظاهرات .

أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض لقناتي “العربية” و”الحدث” أن الولايات المتحدة الأميركية ستفرض عقوبات إذا ثبت تورط مسؤولين عراقيين بقمع التظاهرات ، منوهاً بأن واشنطن تعلم جيداً أن “قاسم سليماني” من يقمع التظاهرات وقواته من تقتل المتظاهرين وكان في بغداد.

وقال “للعربية.نت” إن الوضع في العراق سيئ جداً ، وهناك الكثير من القتلى بين الشباب ، لا نريد أن نعطي إنطباعا بأن الولايات المتحدة تتدخل في العراق ، لأن البعض سيستغل هذا وسيستخدمه على أنه دليل على تدخل غربي وهذا هو الحال في لبنان .

وأضاف “إن التدخل الإيراني في ألعراق واضح ، والإيرانيون يعرفون كيف يقمعون التظاهرات ، فالتقارير تفيد بأن قناصيها وراء قتل المتظاهرين”.

🇮-;-🇶-;- البرقية الرابعة

نجل شاه إيران السابق يدعم المتظاهرين في إيران في تسجيل صوتي ؟

نشر نجل شاه إيران السّابق “رضا بهلوي” رسالة صوتية داعمة للاحتجاجات ، حسب ما أورده موقع إيران إنترناشيونال جاء فيها:

لقد رأينا حتى لاعبي كره القدم العراقيين يضعون قناعاً على وجوهم في مباراة كرة القدم ضد إيران تضامنا مع المتظاهرين ، ورغم أن التضامن رمزي إلا أنه سيجذب انتباه العالم ، وجاءت رسالته بعد دعوة الكثيرين من لمتظاهرين الايرانيين في مدن عديدة للعودة وإنقاذ ايران ؟

🇮-;-🇶-;- البرقية الخامسة

من الحدث ، علقت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية على الاحتجاجات في العراق ولبنان يوم الأحد 17 نوفمبر 2019 :

“نرى رد فعل الشعب العراقي والمتظاهرين وهو معادٍ لإيران في طبيعته ، وسيكون من الصعب توقيفهم إلا بحملة عنف واعتقالات ، وهذا سيتم إدانته في مجلس الأمن ومن قبل المجتمع الدولي ، وإذا كانت هناك حملة لقمع التظاهر بالقوة ، أعتقد أن هذا سيوحد المجتمع الدولي لفرض عقوبات سريعة على إيران ؟

وأضافت “قد يكون هذا أفضل طريقة لوقف نفوذ إيران في العراق” ولن نتردد في فرض عقوبات على المسؤولين العراقيين ؟

🇮-;-🇶-;- البرقية السادسة

عاجل/ “نيويورك تايمز” تنشر وثائق أصلية خطيرة جداً تدين المسؤولين العراقيين ، وتكشف دورهم الخطير في قمع التظاهرات ، وبالتعاون مع المؤسسات الإيرانية والميليشيات العميلة ؟

وذكرت أن بعض هذه الوثائق قد لا يصدقها عاقل ، إذ أنها ستدمر سياسيين عراقيين من الصف الأول ؟

🇮-;-🇶-;- البرقية الخامسة

شيخ من شيوخ العراق الأبطال ، طرد وزير الداخلية المُجرم ومن معه طرد الكلاب ، رافضاً قبول تعازيه ، أتمنى أن يُفتح الرابط ؟

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البرقية السادسة

هددت الولايات المتحدة الامريكية ، يوم الأحد 17/ تشرين الثاني 2019 ، بإتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصيات متورطة بالفساد وسرقة أموال الشعب العراقي ، فيما أكدت ان تغيير الدستور شأن عراقي خاص ؟

وقال وكيل وزير الخارجية الأميركي جوي هود في حوار متلفز إن “الأشهر المقبلة ستشهد اتخاذ الولايات المتحدة الأميركية إجراءات ضد الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب العراقي ، مبينا أن “تلك الإجراءات ستطول لأنها إجراءات قانونية” ؟

وأضاف هود أن “العراقيين يريدون نهاية للفساد المستشري” لافتا إلى أن “الولايات المتحدة الأميركية ستتعامل مع أي شخصية وطنية عراقية”. ؟

وبشأن المساعي المبذولة لتغيير الدستور العراقي أكد هود أن “تغيير الدستور شأن عراقي لا يهم الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى” يُذكر أن الولايات المتحدة الأميركية قامت خلال الأشهر الماضية بفرض عقوبات على شخصيات في الحشد الشعبي بسبب انتهاكات لحقوق الانسان ؟

🇮-;-🇶-;- البرقية الثامنة والاخيرة من إيران

من شفق نيوز

قال الإعلام الرسمي الإيراني إن 100 بنك ومتجر قد نهبت خلال التظاهرات ، وأن الاحتجاجات قد إمتدت لأكثر من 100 مدينة ومحافظة إيرانية بضمنها العاصمة طهران ؟

وتسبب بأعمال شغب واسعة جداً ، من حرق مقرات حكومية وأخرى تابعة للبنوك ولقوات الباسيج .

وتفيد مصادر غير حكومية أن عدد القتلى تجاوز 65 قتيلاً ومئات الجرحى عدى الأسرى والمخطوفين ، ولازال “النت” مقطوع معظم أنحاء إيران ، وتقدر خسائر الحكومة الإيرانية جراء قطع “النت” في اليوم الواحد بأكثر من 360 مليون دولار ؟

وكانت ألمانيا والويلات المتّحدة قد هددتا بتوفير نت مجاني للمتظاهرين إذا إستمرت الحكومة الإيرانية في قطع النت عنهم وقمع المتظاهرين بالقوة ، وهو تطور خطير يبشر بتصعيد أكبر خاصة بعد دخول نجل الشاه الراحل ” رضا بهلوي” على خط التظاهرات مع مجاهدي خلق والثوار الأكراد والاهوازيين ؟

وأخيراً

لا تَحزنو على ظَالمٍ غدى أشدُ ظلماً من ظَالميه

وَلا على خامنئي لو سحلوه غداً من رقبته وليس رجليهِ ، سَلام ؟

سَرسبيندار السندي

عن الحراك الثوري العراقي