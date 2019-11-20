الاردن: 545 ألف برميل نفط وارداتنا من العراق

بلغت كميات النفط المستوردة من العراق نحو 545 ألف برميل تم تفريغها في مصفاة البترول الأردنية، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أن مجموع الكميات التي وصلت الأردن منذ نهاية شهر آب الماضي، وحتى 9 تشرين ثاني الحالي، بلغت 74.1 ألف طن نفط، تم نقلها من مصفاة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء بمعدل 10 آلاف برميل يوميا.

وقالت الوزارة إن عملية التزويد من العراق مستمرة، رغم الاحداث الجارية فيه.

وبدأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية التعاون مع الجانب العراقي مطلع أيلول الماضي من خلال العمل بمذكرة تفاهم خاصة بشراء نفط العراق الذي تتواصل عملية نقله وفق البرنامج المتفق عليه بين البلدين.