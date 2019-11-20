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البرلمان ونزاهة كوردستان يبحثان الإصلاحات الإدارية والمالية

بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل حداد مع هيئة النزاهة في أقليم كوردستان أهمية دور تلك المؤسسة واستمرار العمل في إجراء الإصلاحات الإدارية والمالية والإقتصادية ومحاربة الفساد داخل الأقليم.

جاء ذلك خلال زيارته الى هيئة النزاهة في أقليم كوردستان وكان في استقباله رئيس الهيئة أحمد أنور محمد وكبار الموظفين في الهيئة.

حـداد أوضح بأنه جرى خلال اللقاء التباحث لعدد من المواضيع ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك وبضمنها تعديل قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وقانون الكسب غير المشروع في الحكومة الاتحادية، فيما أكد نائب رئيس المجلس على أهمية سبل تعزيز استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين هيئتي النزاهة في بغداد وأربيل.

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