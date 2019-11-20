النزاهة تستدعي وزير الثقافة الحالي على خلفية تهم فساد

أصدرت هيئة النزاهة أوامر باستدعاء وزير الثقافة الحالي عبد الامير الحمداني وهو الوزير المرشح عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب اهل الحق، على خلفية تهم فساد.

وأكدت الهيئة في بيان تلقته (المدى) ان “محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة ذي قار، اصدرت أمر استقدامٍ بحق كل من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق وستة موظفين آخرين وفق المادة السادسة من قانون استغلال الشواطئ، لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر”.

وأضافت الهيئة في بيانها أنها “أصدرت استقدام (استدعاء) للمسؤولين المدرجة أسماؤهم أدناه، وفق المادة 6 من قانون استغلال الشواطئ”.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد تزامنا مع الاحتجاجات.وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت ما يقارب 336 قتيلا و15 ألف جريح، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن.وفي بيان ثان، أعلنت الهيئة صدور أمر استدعاء بحقِّ المدير العام لدائرة صحة النجف السابق علي شبر، استنادا إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي.