اول تعليق من محافظ نينوى على قرار اقالته

علق محافظ نينوى منصور المرعيد على قرار مجلس المحافظة الذي اتخذه اليوم بالتصويت على اقالته، بأنه غير قانوني ولا يمكن التعامل معه.

وقال المتحدث باسم المحافظ إن “جميع القرارات التي صدرت عن مجلس المحافظة منذ تأريخ تصويت البرلمان نهاية الشهر الماضي على قرار يقضي بحل مجالس المحافظات لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع كونها فاقدة الشرعية من الناحيتين الإدارية والقانونية”.

واشار المتحدث باسم المرعيد ان “لا صحة لوثيقة تم تداولها تشير الى تقديم المحافظ استقالته الى مجلس المحافظة لافتا الى ان مجلس المحافظة فاقد للشرعية ولا يمكن التعامل معه اطلاقا وان كان هناك توجه للمحافظ من اجل تقديم استقالته من مهامه فسوف يلجأ إلى المؤسسات الرسمية الاخرى غير مجلس المحافظة المنحل”.