ايران تنتظر طلباً عراقياً لتمديد عقد تصدير الكهرباء: لا طريق لتوفيره غيرنا

أكد وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان أن بلاده ستواصل تصدير الكهرباء للعراق في حال طلب تمديد عقد التوريد الذي ينتهي عقب 45 يوماً.

وأوضح الوزير اردكانيان لوكالة انباء فارس، أن ايران تستهدف أن تلعب دورا حصريا في عملية اعادة تأهيل صناعة الكهرباء العراقية.

وكان وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب قد مدد عقد استيراد الكهرباء مع ايران حتى نهاية عام 2019 وذلك في اطار زيارة الى طهران قبل 10 اشهر، حيث تقرر مواصلة التصدير حينئذ رغم تعثر دفع المستحقات من قبل المستورد.

وأكد الوزير اردكانيان أن “لا طريق امام العراق لتوفير الكهرباء سوى ايران، وقد تم التأكيد للجانب العراقي في عدة اجتماعات أن ايران ستواصل مد الكهرباء للبلد الجار طالما طلب ذلك”.