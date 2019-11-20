سفارة تسقينا حليبا من أثار الناقة!

عبد جعفر

الشيء الملفت للنظر في الانتفاضة العراقية العارمة، هو ان الأوساط الحاكمة والفاسدة بدأت تعرض اعلاناتها الفجة، وبلغة ناعمة، مؤكدة أنها مع مطالب المحتجين واعتبارها حقا شرعيا، ولكنها في الشارع تستخدم لغة أخرى هي لغة الوحوش الضارية من قنابل مسيلة للدموع والصوتية، الرصاص الحي، اختطاف، اعتقال واغتيال، بالإضافة الى التهديدات المعلنة والمبطنة للناطقين الرسمين عنها.

والسفارة العراقية في لندن، هي الأخرى، اعلنت من خلال ظهور طاقمها مع السفير أمام مبناها وهي تحمل الاعلام العراقية لتؤكد أنها مع الانتفاضة.

قد يبدو ان الامر طبيعيا ويثبت حسن نية، ولكن الحقيقة غير ذلك، لأن المتظاهرين يطالبون بتغيير النظام الذي كرس المحاصصة والطائفية وغيب الهوية الوطنية برمتها، والسفارة جزء من هذه التركيبة بطاقمها وسفيرها. ولو كان السفير وطنيا حقا عليه ان يعلن استقالته، وان لا يكون ممثلا لحكومة قتلة وفاسدين. وان يساعد في الكشف عن الفساد في السفارة نفسها وملحقياتها العسكرية والثقافية. وبهذا الموقف يحفظ سمعة تاريخ عائلته ومكانتها، ولكنه آثر استخدام خديعة عمر بن

العاص في حرب صفين. فبعد انتصارات جيش علي، دعا بن العاص جيش معاوية الى رفع المصاحف على أسنة الرماح. وقد نجح في وقف القتال وتمكن أيضا في بث الفرقة في جيش علي بين مؤيد ورافض له.

وكي لا أكون ظالما له، ذهبت الى أرشيف الشهيد شمران الياسري أبو كاطع استشيره، ب (ثورية) السفير ، خصوصا وان البعض اعتبر ان موقفه يدل على الانحياز لمطالب الشعب والأمر يحدث لأول مرة ان تقف سفارة مع متظاهرين ضد حكومتها.

فقال لي ضاحكا:

هذوله – يا معزوز عيني- بعدهم يعتقدون اننا نشرب حليب من اثار النا گه.

-شلون؟!

-تتذكر من چانت تمر جافله على الجريه، أيركضون أطفال الجريه، وكل واحد يثني ركبته، ويحط اچفوفه فو گ شبر، ايخلي الچف اليسرى على طيوف البعير، وابهام اليمنى على شفافه، ويكوم يشرب من حليب النا گه!!

وكل واحد من الأطفال ينشد صاحبه؟! هل ولك شبعت يو بعدك؟!

وبعضهم ايصيح من كيفه:

-والعباس ارتويت..

والسفيه الأصلي (كلش) يگوم ايتريع .. (عود) من كثر شرب الحليب!!