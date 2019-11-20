سيادة المطران عطا الله حنا : ” ان السلطات الاحتلالية تتحمل بشكل مباشر مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة وفي غيرها من الاماكن “

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن السلطات الاحتلالية تتحمل بشكل مباشر مسؤولية ارتكاب جريمة قتل عائلة ابو ملحوس السواركة في غزة والتي ادت الى مقتل عائلة بأكملها .

ان ما حدث مع هذه العائلة الغزية المنكوبة انما يعتبر جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معاني مؤكدا بأن كافة اولئك الذين يتمسكون بقيم العدالة والحرية والكرامة الانسانية في عالمنا انما يرفضون ويستنكرون هذه الجرائم المروعة التي ترتكب بحق ابناء شعبنا الفلسطيني .

نتساءل عن صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة التي استهدفت مدنيين عزل كما وغيرها من الجرائم والتي ترتكب بشكل متواصل بحق شعبنا الفلسطيني .

ان هذه الجريمة كما وغيرها من الجرائم ستبقى وصمة عار في جبين كل المتشدقين بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان في العالم ومنظماته الحقوقية ، وان تعاطي المجتمع الدولي مع هذه الجرائم انما يضعه في دائرة الاتهام والتواطىء مع الاحتلال حيث ان ما حدث في غزة انما هي جريمة حرب مكتملة الاركان وهو ما يتطلب من محكمة الجنايات الدولية التحرك الجاد لمحاسبة مسؤولي الاحتلال الذين يحاولون تصدير ازمتهم والحفاظ على مستقبلهم السياسي على حساب اشلاء الاطفال الفلسطينيين الابرياء .

ان هذه الجرائم المروعة التي ترتكب بحق شعبنا في اكثر من مكان في هذه الارض المقدسة لن تبقى بلا محاسبة وبلا مساءلة وهنالك اتساع في رقعة الوعي العالمي تجاه الجرائم المروعة التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني .

وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى استقباله اليوم وفدا اعلاميا وحقوقيا سويسريا والذين وصلوا الى الاراضي الفلسطينية بهدف الاطلاع عن كثب على معاناة شعبنا حيث تجولوا اليوم في مدينة القدس ووضعهم سيادة المطران في صورة ما تتعرض له مدينتنا المقدسة .