صدور امر استقدام بحق وزير حالي ومسؤولين عراقيين

اعلنت هيأة النزاهة يوم الثلاثاء عن صدور أمر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي ومسؤولين في محافظة ذي قار على خلفية استغلال محرمات نهر الفرات.

وذكرت الهيئة في بيان انها اصدرت استقدام للمسؤولين المدرجة اسماؤهم ادناه وفق المادة ٦ من قانون استغلال الشواطئ:

1-عبد الأمير مايح ماضي وزير الثقافة الحالي.

2-خديجة جابر محمد نائبة سابقة.

3-يحيى محمد باقر الناصري المحافظ السابق.

4-عبدالناصر غالب عطشان مدير بلدية الناصرية السابق.

5-ستار مهدي جبارة. مدير حقل الغراف النفطي .

بالاضافة الى ( ستة ) موظفين اخرين عناوين وظيفية صغيرة، نتيجة لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات، و تشيدهم اماكن ترفيهية خاصة .

وأعلنت الهيأة في بيان ثان عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات العراقيِّ.

أشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ إضافة إلى موظف آخر في شعبة العقود، مبينة أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقيِّ؛ لوجود مخالفات في تجهيز الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية خلال عام 2018.