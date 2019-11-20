طالباني: لو صُرف 10% من اموال ما بعد 2003 بشكل صحيح لرأينا عراقا آخر

قال نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، ان وضع العراق لمكان عليه اليوم لم تم صرف 10 % من الاموال المخصصة له بعد 2003 بشكل صحيح.

حديث طالباني جاء خلال كلمة له اليوم الثلاثاء ١٩/١١/٢٠١٩ خلال أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) في الجامعة الأمريكية بمحافظة دهوك.

وقال طالباني، “من 2003 الى الان خصصت عشرات مليارات الدولارات في العراق لاعادة اعماره مثلا، لو تم صرف 10% من هذه الاموال بشكل صحيح لرأينا العراق بعد 15 عاما بشكل اخر”.

واضاف، “مشكلة العراق بالفساد وعقلية البعض والمحسوبيات، وحتى كوشنير-وزير الخارجية الفرنسي السابق والمشارك بالمنتدى- لو تسلم وزارة في الحكومة العراقية لن يستطيع تغيير شيء”.

وعلق على الاحتجاجات القائمة في العراق وقال انها لم تات من فراغ، فهي نتيجة للحكم غير الجيد وللفساد المستشري، هذا الامر ولد مواطنين ناقمين.

وضرب مثالا على ذلك، “الجماهير تطالب بالخدمات وتحسين الوضع المعيشي، والاطراف السياسية في بغداد تتجه لتعديل الدستور، وهذا الامر لا علاقة له بمطالب المتظاهرين بكل بساطة”.

واضاف يجب ان يتم الاستفادة من تجارب الدول الاخرى للقضاء على الفساد.