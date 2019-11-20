فؤاد عبد الواحد يتألق في حفل موسم الرياض ويغني أحدث أغنياته ألحان “سهم” وكلمات تركي بن عبد الرحمن

غنى “دويتو” مع أسماء لمنور و”تريو” مع عبادي الجوهر والمنور

الرياض – 20 نوفمبر 2019:

في حفلة إكتمل بها عدد الحضور في مركز الملك فهد الثقافي بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، تألق الفنان فؤاد عبد الواحد في حفل موسم الرياض 2019 وقدم مجموعة كبيرة من أهم أغنياته المتنوعة الألوان الغنائية، وفاجأة الجمهور بأغنية جديدة من أحدث أغنيات ألبومه المقبل الذي سيطرح قريباً، حملت عنوان “يزورني” من كلمات تركي بن عبد الرحمن ومن ألحان الموسيقار “سهم”.

وحملت وصلة فؤاد عبد الواحد تفاعل الجمهور مع معظم أغنياته، مقدماً مفاجآت أخرى بدأها مع الفنانة أسماء لمنور بـ”دويتو” بعنوان “ظبي اليمن”، حيث قدماها بشكل ملفت وسط إعجاب وتفاعل الجمهور، لتكون المفاجأة الثالثة بأداء أغنية “قالوا ترى” بشكل “تريو” مع الفنان القدير عبادي الجوهر والفنانة أسماء لمنور.

وأكد فؤاد عبد الواحد خلال الحفل عن سعادته بالتواجد مع الجمهور السعودي بموسم الرياض ووصفها بالموسم المبهر، شاكراً الهيئة العامة للترفيه وعلى رأسهم معالي المستشار تركي آل الشيخ على رعايتهم وإهتمامهم، واصلاً شكره الى شركة روتانا على التنظيم المتقن والمحترف وعلى رأسهم السيد سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة على إهتمامه الخاص وتواجده.

هذا ويعمل فؤاد على الإنتهاء من أغنيات ألبومه الجديد، والذي يحوى مجموعة كبيرة من الأغنيات المتنوعة الذي تعاون بها مع أسماء كبيرة في عالم الأغنية الخليجية والعربية، والذي سيطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

للمتابعة والتنسيق

مدير المكتب الإعلامي

مــراد النتشـــة