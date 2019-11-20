Posted on by

كوشنير: يجب ابراز كوردستان كانموذج للسلام والامن بشرق اوسط غارق بالخلاف والحروب

اكد وزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير ضرورة ابراز اقليم كوردستان كانموذج للسلام في المنطقة.
حديث كوشنير جاء خلال كلمة له اليوم الثلاثاء ١٩/١١/٢٠١٩ خلال أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) في الجامعة الأمريكية بمحافظة دهوك.
وقال كوشنير، “اتواجد اليوم في دهوك وسط شرق اوسط غارق بالخلاف والحرب يبرز كوردستان كانموذج للسلام والامن”.
وقال ايضا ان عقد المنتدى هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، داعيا الى ضوررة إبراز كوردستان كانموذج في المنطقة.
واضاف، “زرت دهوك في السبعينيات وكانت اشبه بقرية، اما اليوم تزهر بالتطور وكذلك بقية مدن كوردستان، فالتطور المستمر امر رائع لكوردستان وشعبها”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close