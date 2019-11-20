لافروف : انسحاب المقاتلين الكورد من الحدود في شمال سوريا اكتمل تقريبا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، اليوم الأربعاء ، إن أنقرة أكدت لموسكو أنها لا تخطط لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا رغم تصريحات سابقة.

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية ، نقلت يوم الاثنين ، عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله إن أنقرة ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا (في اشارة الى غرب كوردستان) إذا لم يتم تطهير المنطقة ممن وصفهم بـ”الإرهابيين” في إشارة الى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكوردية.

وذكرت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن لافروف ، قوله أيضا إن عملية انسحاب المقاتلين الكورد في شمال سوريا اكتمل تقريبا ، في اشارة الى انسحاب الوحدات الكوردية من مناطق حدودية مع تركيا.

وكانت موسكو، قللت أمس الثلاثاء، من أهمية التهديدات التركية بـ «استئناف» الهجوم على غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، معتبرة تصريحات المسؤولين الأتراك بالصدد «مثيرة للدهشة».

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، قال إن «وزارة الدفاع الروسية تعبر عن استغرابها من تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشأن مزاعم عدم تنفيذ روسيا لتعهداتها، وأيضاً التهديدات بإطلاق العمليات العسكرية في شمال سوريا».

وشدد المتحدث العسكري الروسي على أن تصريح وزير الخارجية التركي بالدعوة إلى استئناف العمليات العسكرية يمكن أن يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع في شمال سوريا، لا إلى تسويته، كما نص على ذلك في المذكرة المشتركة التي وقع عليها رئيسا روسيا وتركيا».