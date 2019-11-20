لا يمكن الفصل بين (السستاني وايران) وثالوث الشر (مراجع ايران، والحشد الايراني الولاء، وايران)

بسم الله الرحمن الرحيم

كيف يمكن الفصل بين السستاني وايران.. لا يمكن ذلك بل يستحيل:

1. السستاني (ايراني الجنسية والاصل والولادة).. فهل هناك شك بذلك؟ اي هو ايراني للنخاع.. وفارسي.. ومولود .. في سستان الواقعة باقليم بلوشستان الخاضعة لايران.. وصهري السستاني ايضا (عجم.. جواد الشهرستاني ومرتضى الكشميري.. اللذان يقيمان بلندن.. ومعروفان بانهما اصبحوا من الاثرياء، ويمتلكون عقارات بملايين الدولارات لكل واحد منهم).. (لنتبه يقيمون بالعراق لعشرات السنين ولا يرتبطون باي تصاهر مع ابناء عشائر وسط وجنوب الذين يعتبرونهم مواطنين درجة عاشرة ادنى منهم).. وتذكروا بان السستاني الايراني اذا اراد العلاج يذهب لارقى مستشفيات لندن؟؟ اما فقراء الشيعة العرب الشروك والمعدان ياكلهم المرض والفقر ومعدمين من الفقر.

المهم لو كان السستاني يمثل اي تهديد للنظام الايراني ومخططاته بالعراق لتم تصفيته كما قام الخميني حاكم ايران.. بتصفية اية الله العظمى شريعتمداري الرافض لنظام ولاية الفقية .. ولنتذكر بان ايران طوال 16 سنة تتغول بظل السستاني ووجوده.. (فاذا السستاني يدعي البعض انه ليس مع ايران بالعراق.. والعراق اصبح ضيعة ايرانية.. فماذا لو كان معها)؟؟ فعلى من نضحك.

2. السستاني (افتى لدعم العملية السياسية وقائمة 196 الشمعة.. التي تضم تحالف من الاحزاب الاسلامية الموالية لايران).. بعد 2003.. وايران بالمقابل (تدعم هذه العملية السياسية الرعناء الفاسدة).

3. السستاني (لا يستقبل اي مسؤول امريكي.. ولكن يستقبل مسؤولين ايرانيين كروحاني وظريف) رغم ان امريكا حررت شيعة العراق من طغيان 1400 سنة عام 2003.. بالمقابل ايران ايضا تعادي امريكا.. حيث تعتبر ايران امريكا عقبة امام طموح طهران لتامين ممررها البري من طهران للمتوسط عبر العراق.. وكذلك يعتبرون امريكا عقبة امام الهيمنة الايرانية الكاملة على العراق..

4. (والعجيب ان السستاني يدعي انه اغلق بابه بوجه السياسيين العراقيين لفسادهم؟؟ ولكن الم يسمع السستاني صرخات ملايين الايرانيين الشيعة الذين يعانون من الفقر لفساد السياسيين الايرانيين المتهمين بالثراء الفاحش على حساب الفقراء)؟؟ فلماذا لم يغلق بابه بوجه ظريف وروحاني يا ترى؟

5. السستاني يفتي بفتوى الكفائي.. ليسلم عشرات الاف من خيرة شباب الشيعة العرب لمليشيات تجهر بولاءها لايران كالعصائب وبدر والنجباء .. الخ حتى اعترف قيس الخزعلي زعيم العصائب (بان 70% من مسلحي مليشياته جاءوا بعد فتوى الكفائي)؟ وهذا مثال لبقية المليشيات القذرة.. وكما اكد قائد بالحشد (ان فتوى الكفائي ضخمت الفصائل المسلحة التي يطلق عليها المقاومة الموالية لايران جهارا) وترفع اعلام ايران بنص بغداد باستعراضاتها العسكرية.. بالمقابل اكد قادة الحرس الثوري الايراني بان ايران اصبح لديها 100 الف من الحرس الثوري بالعراق بعد فتوى الكفائي.. واعترافات المسؤولين بان قادة الحشد اصبحوا من الاثرياء بثراء فاحش من العقود الحرام وتجارة المخدرات واللجان الاقتصادية التابعة لمليشياتها.. ورغم كل ذلك.. السستاني لم يلغي فتوى الكفائي ..

6. السستاني يدعي انه لا يستقبل السياسيين لفسادهم. .ولكن لم نجد السستاني يدعو للثورة على الفاسدين كما دعى لانتخاباهم بعد 2003.. بالمقابل ايضا ايران ترفض سقوط النظام السياسي الفاسد بالخضراء بالعراق.

7. السستاني افتوى بالكفائي.. وكما اشرنا وقع هؤلاء المتطوعين بشراك مليشيات الحرس الثوري الايراني التي شرعنت بما لا يشرع بهيئة حشد شعبي.. (لتقوم مليشيات موالية لايران بقمع المتظاهرين وقتلهم وخطفهم واغيتالهم.. وتعذيبهم وتهديدهم وملاحقة الشرفاء بالعراق).. ولم نجد من السستاني اي فتوى بانهاء الفتوى لانتفاء الحاجة لها..

بالمقابل ايران تدعم هذه المليشيات بقمعها المتظاهرين الشيعة العرب الرافضين لفساد الاحزاب الاسلامية الحاكمة والتي هي من وحي مرجعيات كالدعوة من مرجعية الصدر الاول، وسائرون من وحي مرجعية الصدر الثاني اللبناني الاصل وابنه مقتدى الصدر، والمجلس الاعلى من وحي خميني حاكم ايران وتاسس داخل ايران.. الخ.. (ونسال السستاني مليشيات الحشد هددت بجر الصراعات لداخل العراق نيابة عن ايران اذا ما دخلت ايران دولة السستاني باي حرب مع المجتمع الدولي) فلماذا لم تنهي فتوتك لتنهي شرعية الخونة والعملاء..

8. السستاني لم يفتي بالجهاد ضد تنظيم القاعدة الارهابي.. بعد عام 2003 رغم ايغال تنظيم القاعدة للدماء العراقية والشيعية العراقية.. بالمقابل ايران تدعم حليفها بشار الاسد المتهم من قبل نوري المالكي بدعم الارهاب بالعراق والايام الدامية ببغداد.. واحتضان سوريا الاسد لالاف البعثيين وضباط صدام والارهابيين بمختلف صنوفهم..

9. السستاني لم يفتي بالثورة ضد الفاسدين بالعراق.. ولكن افتى ضد تنظيم داعش لمجرد تنظيم داعش هدد بالوصول للنجف وكربلاء حيث بيوت المراجع ونساءهم ودهاليزهم المالي واولادهم.. بوثيقة الموصل عام 2014.. فاين كان السستاني من دماء عشرات الاف العراقيين الذين قتلتهم القاعدة ظلما وعدونا؟

10. السستاني الايراني متناقض.. فاذا يدعي اتباعه هو ضد تدخل ايران لانها اجنبية؟؟ فاليس السستاني نفسه اجنبي ايضا؟؟ فلماذا يتدخل بشؤون العراق وشيعته العرب ويفرض وص ايته عليهم..

11. السستاني الايراني.. والحشد الايراني الولاء عراقي التمويل.. وايران جميعهم يعرقلون حق الشيعة العرب بكيان سياسي لهم بوسط وجنوب العراق.. منطلقين من مصالح ايران القومية العلاي التي ترفض قيام اقليم للشيعة العرب مجاور اقليم الاحواز الشيعي العربي المحتل من قبل ايران..

12. السستاني لو عارض ولو بكلمة نفوذ ايران بالعراق.. لتم اعتقاله كما حصل لاية الله حسين الشيرازي الذي وصف الخامنئي بالفرعون.. بل لقامت ايران باغتياله كاغتيال محمد باقر الحكيم من قبل ايران باعتراف مصادر دولية.. وكتصفية عبد المجيد الخوئي.. فالسستاني يعمل لمصلحة بلده ايران.. وليس خائنا لها.. ودوره بالعراق (جاسوس) وليس عميل او خائن.. لانه اصلا ليس عراقي.. ولكن من يعلنون الولاء للسستاني ولايران خامنئي هم الجواسيس والخونة والجحوش.. لانهم يعملون لصالح بلد اجنبي.. كهادي العامري وقيس الخزعلي واكرم الكعبي وقاسم الاعرجي ومليشيات بدر والحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل..

علما السستاني لم يفتي ضد الفساد والفاسدين.. لانهم من كتل سياسية من رحم المرجعيات والمرجعية نفسها.. كما اشرنا سابقا لهذه الحقيقة.. فهل تتوقعون السستاني الايراني يفتي ضد نفسه.. لذلك نجد المتظاهرين يخرجون بثورتهم بانتفاضة اذار 2019 بدون ان ينتظرون فتوى ضد الفساد .. فتحرر الشيعة العرب من (اكذوبة ان المرجعية ضد الفساد) هو من جعل الشيعة يخرجون بانفسهم احرارا ضد الفاسدين بتظاهراتهم بوسط و جنوب ومنها بساحة التحرير ببغداد..

فهم انفسهم يرددون لسنوات.. ( كل شيء بالعراق ببركات السستاني وخيمة السستاني)..

بالمقابل (لا يوجد بالعراق اي بركة ولا اي خيمة تحميه من الكارث).. (فاموال العراق مسروقة.. زراعة العراق وصناعته مهملة.. دماء اهل العراق مستباحه.. ثرواته منهوبة.. المفاسد من مخدرات وتهريب ودعارة باسم السياحة المساج.. والتفكك الاسري وارتفاع نسبة الطلاق والتفكك الاسري.. و اعراض عشرات الاف منتهكه وسبايا.. وملايين المهجرين والنازحين والمشردين.. الخ من الماسي). .فاين هذه بركة السستاني؟؟ (الا اللهم وانا اشهد بركاته على العملية السياسية الفاسدة)..

ونؤكد بان (لولا دعم ايران للمالكي والطبقة السياسية الفاسدة).. (لما كانت داعش بالعراق)..

فيقولون كفرا.. (لولا ايران لما هزمت داعش)؟؟.. فبالله عليكم.. اليس الاصح (لولا تدخل ايران بدعم الفاسدين كنوري المالكي وابراهيم الجعفري والنظام السياسي الفاسد باركانه) لما سقط ثلث العراق بيد داعش عام 2014.. الم يسقط العراق اساسا بالفساد والافساد المالي والاداري الذي جرى بظل الفاسدين القادمين من ايران ودمشق ولندن الموالين لايران.. من الاسلاميين (نوري المالكي، حيدر العبادي، ابراهيم الجعفري، عادل عبد المهدي، خضير الخزاعي، علي الاديب، حسين الشهرستاني، عبد الفلاح السوداني، …الخ)..

علما من هزم داعش هم دماء عشرات الاف من شباب الشيعة العرب الذين قاتلوا داعش، والجهد الحربي المالي من اموال نفط الشيعة العرب بوسط وجنوب العراق، والجبهات هي مدن العراق الغربية التي هدمت بالمعارك ضد داعش.. وبعد ذلك ياتي (ساقط وسافل ومنحط و جاسوس وعميل) ويدعي بان لولا ايران لما هزمت داعش.. في وقت الاصح (لولا دماء العراقيين وقتالهم لداعش لكانت داعش اليوم تقاتل بنص طهران، ونساء بلاد فارس باحضان الدواعش)..

المحصلة.. في العراق لا يكرم النزيه والمبدع.. بل يكرم الفاسد والمخرب والمجرم

فراينا حيث ان (الحجي الشمري) زعيم مافيات القمار والروليت.. كيف يتم تكريمه من المعممين بسيف الامام علي.. وراينا كيف ميثم الزيدي زعيم مليشية فرقة العباس القتالية يكرم الجاسوس مدير الاستخبارات العراقية السابق المكصوصي.. وهلم جر على البقية..

من ما سبق لا حل الا:

– جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لترعى شؤون الشيعة بالعالم وتفك وصايتها السياسية عن الشيعة العرب بوسط وجنوب..

– ويتزامن معها تاسيس اقليم وسط وجنوب العراق ليحكم الشيعة العرب انفسهم بانفسهم..

المحصلة لا كرامة ولا خط احمر الا للانسان العراقي ومنهم عامة الشيعة العرب.. وليس لبدع مراجع وشيوخ وخط احمر وللجنة جسر ومختار العصر والشيخ الامين والقائد الضرورة وشيخ المقاومين .. وسيد المقاومة.. وقائد الامة.. وولي امر الامة.. وخليفة الامة.. وابن مرجع حي لو حفيد مرجع ميت.. وغيرها من هذه المصطلحات البائسة الفارغة.. التي يتقيئها الحثالات ويريدون من باقي الشعب ان يقدس تقيئاتهم..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم