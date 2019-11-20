مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات منها تخص التظاهرات وأخرى اقتصادية

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، يوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقدم رئيس مجلس الوزراء ايجازا عن آخر التطورات الجارية في البلاد، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن والإستقرار وعلى سلمية التظاهرات ومصالح المواطنين.

وناقش مجلس الوزراء القضايا المعدّة لجدول أعماله، واصدر عددا من القرارات، حيث صوت المجلس على قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات بإدراج مشروع مسح وفرز الاراضي السكنية بإجراء مناقلة من تخصيصاتها لعام 2019 .

كما قرر المجلس تخفيض الرسوم الكمركية المفروضة على السيارات الهجينة بنسبة 100% للسنة الاولى من اجل قيام الشركة المختصة بتخفيض اسعار السيارات الهجينة لتحفيز المواطن بانتقائها لما له من فوائد كبيرة من الناحية الاقتصادية والبيئية .

وتمت الموافقة على تقرير لجنة وضع محددات لعدّ منطقة ما منكوبة وآلية معالجة مؤلفة من وزارة التخطيط .

وتمت الموافقة على تخصيص قطعة ارض من بلدية النمرود الى دير مار بهنام الشهيد في محافظة نينوى استثناءً من قرار مجلس الوزراء المرقم (239) لسنة 2013 من اجل توسيع الدير لاهميته التأريخية .

ووافق مجلس الوزراء على زيادة التخصيص المالي المقر الى دائرة ماء بغداد، وقرر المجلس تخويل وزير المالية صلاحية عدم صرف بعض المبالغ المحدودة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ، وتمت الموافقة على اضافة مبلغ (4515240000) دينار الى التخصيص المالي المقر الى دائرة ماء بغداد .