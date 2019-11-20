مروحيات تركية تقصف قرى في أربيل

قامت الطائرات المروحية التركية بعد الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء، بمعاودة قصف عدد من قرى ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران بمحافظة اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، وماتزال عمليات القصف مستمرة حتى ساعة اعداد الخبر.

وقال سكان محليون ان القصف الحربي التركي للقرى جاء بشكل مكثف ومستمر في قرى خليفان وسيران ومضيق كورته.

واشاروا الى ان الخسائر الناجمة عن القصف غير معروفة لحد الان، الا ان حرائق كبيرة اندلعت في المراعي والاراضي العشبية في المنطقة وتسببت باضرار في البيئة الطبيعية في المنطقة وبساتين العنب التابعة للمواطنين.

وأوضحوا ان القصف تسبب أيضاً بالهلع والقلق الكبير لدى سكان المنطقة التي تعرضت للقصف.